L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1728
R est mieux ))
Quoi ?
avec quoi ?
1 tout est là ! déjà mis en œuvre
2 temps minimal entre l'idée et le prototype pour les essais
3 code court et convivial
il manque peut-être quelque chose d'autre
Passez à python, nous allons créer un environnement de travail pour les grails.
Quelle est l'idée derrière tout ça ?
mais qu'en est-il de l'idée elle-même, de l'environnement ?
sur la base du nouvel optimiseur
Je pense que ça ne marchera pas, le prix change très fortement ses caractéristiques, je "travaille" sur quelque chose qui transformera les données correctement avant toutes les manipulations qui cherchera certains modèles statistiques, il me semble que c'est l'objectif #1, s'il est atteint il n'importera pas quel MO forcer ou quel type d'optimisation.
Sans filtrage, c'est une perte de temps.
et que la décomposition en composants n'est même pas le but recherché. En gros, pour obtenir un cycle stable, il faut transformer la série de manière à ce que les cycles soient présents dès le début. Sinon, une décomposition plus poussée en vecteurs propres (méthode des composantes principales ou chenille) montrera toujours une certaine merde, qui change avec le temps.
C'est-à-dire que ce truc ne fonctionne que sur les séries pré-cycliques.
Jen'ai trouvé aucune information utilisable sur le CSSA, à quoi il est comparé.
En bref, le sens de mon message était le suivant. Cette chenille non redessinable a quelques paramètres, où vous spécifiez les paramètres de la fenêtre verte 10 et 11 ans et définissez leur groupstar et groupdepth, puis vous choisissez la gamme de construction (important) et le nombre de barres de formation que je ne comprends pas et n'ai jamais changé, je pense que cela a quelque chose à voir avec les itérations. A la fin, il permet de dessiner une ligne cyclique d'une courbure et de cycles absolument quelconques. Cette chose est très flexible. Tu sais, un crawler qui ne redessine pas. L'intérêt de cette stratégie est donc que lorsque vous construisez cette ligne droite en fonction des paramètres de la fenêtre verte, que vous sélectionnez également manuellement. Le bâton sombre sur les points s'étend et se déplace le long des points et à ce moment-là, l'oscilloscope bouge d'une manière étrange. Nous déplaçons l'historique pour quelques dizaines de mesures et allons de nouveau à la fenêtre de l'oscilloscope et dansons avec cette dongle jusqu'à ce que le cercle ne se forme pas. Mais le plus intéressant est que cet avdon était le seul addon qui avait sa propre fenêtre dans Neuroshel. Ce n'est pas le formulaire de dialogue d'un indicateur ou d'une stratégie, et il a été ouvert à l'intérieur de la fenêtre du programme au même niveau que le formulaire principal, ce n'est pas un indicateur ou une stratégie est une sorte d'outil de travail. J'ai une bonne vue de la fenêtre principale, j'ai une vue différente de la fenêtre principale de la fenêtre principale. Eh bien kroch à la danse avec une telle petite chance de trouver ce cercle, je n'ai pas, mais le cercle que j'ai obtenu n'est pas chetamoyu placezzna morne sur la fenêtre verte. Regardez, même les créateurs de cet outil n'ont pas pu trouver un bon exemple de référence, car il existe de nombreuses variantes de cette courbe à la fin du graphique actuel et il la décrira comme une chenille, mais dans un avenir proche, elle se comportera différemment. Ainsi, dans la fenêtre verte, il y a deux fréquences qui se prédisent alternativement l'une l'autre.
Le point fondamental de cette stratégie est qu'elle est garantie de donner 4-5 signaux immédiatement après la construction d'un signal garanti et de foutre le camp. Oui, même deux suffiront. C'est le sens fondamental de toutes les stratégies. Si une stratégie ne vous donne pas une garantie de 5 signaux immédiatement après l'optimisation, alors vous n'avez pas de stratégie. Même si elle est positive dans 3 cas sur 5, ce sera suffisant.
Donc, dans cette stratégie, le point essentiel est que lorsque vous avez construit et obtenu un cercle. Ici et maintenant, on vous garantit trois mouvements pour lesquels vous gagnerez de l'argent, faites-les et passez à autre chose. Un tel outil. Juste quand j'ai obtenu un cercle de la bonne forme et que c'était une spirale ou plutôt si vous dessinez deux spirales l'une dans l'autre j'okue, ça n'a vraiment pas marché longtemps dans les 5 virages où les trois premiers étaient garantis, je ne me souviens pas exactement. Mais malheureusement, il n'était pas possible de le faire à la main. J'étais pourtant un vrai nerd de Neuroshell, j'ai changé plus d'une souris :-) mais je n'étais pas prêt pour un tel test. Alors Maxim, demandez-moi ce qu'est la NS et je vous l'expliquerai. :-) Pas..... programmes feu, en fait.
kotir réel - 200 ticks EURUSD, diagrammes de vecteurs propres univariés et bivariés
Oh, cool. Mais c'est une approximation, pas une prédiction, non ?
Comment construisez-vous ces graphiques bidimensionnels ? Le code m'intéresse.
prendre une paire de composants, par exemple 3, 4
le long de l'axe x - composante 3
le long de l'axe y - composant 4.
si rond - cycle
Eugène vecteur ))))
))))
Putain de merde, j'ai eu le premier juste :-) Je me suis souvenu de cette occasion par la suite et j'ai réalisé que j'avais eu beaucoup de chance. Je n'ai jamais pu m'approcher plus près du cercle que sur la fenêtre verte.
C'est ce hasard qui m'a permis de marquer cet outil comme fonctionnant en principe, ce que je n'hésiterais pas à répéter. Vous savez très bien que je suis sceptique quant aux changeurs de fréquence. Qui cherchent dans une citation quelque chose qui n'y est pas, essayant d'additionner, et surtout de décomposer les fréquences. Je fais du commerce en bourse, je suis un trader. Volumes, Deltas, Intérêts, voici mes documents :-))))))) Je l'ai déjà vérifié, mais c'est précisément cette méthode d'analyse des fréquences que j'utiliserais et à laquelle je confierais de l'argent. Parce que je comprends qu'un seul cas ne peut pas être la base d'un commerce. Quoi qu'il en soit, lorsque j'ai quitté le Neuroshel, cette méthode était la seule utile pour moi parmi tous les différents produits. 3 signaux garantis, mais pas en mode manuel, sinon vous perdez tout votre temps utile. Vous devez optimiser rapidement ici et maintenant.