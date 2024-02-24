L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1722
J'ai les réponses...
Oui, oui ;)) bien sûr, il y a ))))).
Le 6ème message n'est rien...
rechercher les cycles, ne pas se soucier de la stationnarité
quand vous le trouverez, appelez-moi.
N'est-ce pas une option - la définition commune des cycles - tendances, tendances - cycles...
les tendances ne sont pas cycliques, les cycles sont cycliques)
Un modèle est une répétition de quelque chose qui peut être déterminé à partir d'un ensemble donné de paramètres. Un cycle est un modèle qui se répète après une période de temps définissable. Il ne doit pas nécessairement s'agir d'une période de temps égale, mais elle peut être définie. Ce sont en général des tâches différentes, pour trouver le même comportement de prix de différentes manières et suivre une certaine certitude dans la répétition de ces modèles dans le temps, dans les intervalles de prix montant ou descendant, à travers la vitesse vous pouvez voir si le prix a gagné de la vitesse et ce qui en fin de compte ....
Leur nature (prix et temps) est différente mais le but est le même (profit) pour le trader et le courtier !
Si vous construisez le graphique du GSCh, il y aura aussi des tendances à la hausse, elles se répéteront aussi et pas sur la même période de temps, est-ce une régularité ?
Les gars, ne soyez pas si petits. Ce qui compte, ce n'est pas la répétition, mais la réaction du marché à cette répétition. Je suis sûr qu'il n'y a pas de réaction répétitive à la même répétition, j'essaie simplement de ne pas perdre la tête.
J'ai récemment installé Quick, mais j'en ai assez de suivre la volatilité en différé depuis le site web, je pense donc que je vais la suivre en temps réel. J'ai découvert qu'il peut être traduit en Excel par le biais du DDE et là, je peux déjà écrire et calculer ses paramètres. Cependant, je n'ai pas encore réussi à configurer le serveur, mais il s'avère que c'est plus facile que je ne le pensais...