L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1726
la question est de savoir s'il est possible de négocier chaque minute individuellement) s'il y a un profit au-dessus de l'écart.
Eh bien oui, c'est la question bien sûr ;))
Eh bien, l'expérience est le critère de la vérité.
Il prend un système qui pendouille à zéro. Il s'avère que l'équité sert d'oscillateur. Lorsqu'il s'écarte d'un certain niveau, l'entrée se fait en argent réel.
Un thème cool, et si vous collectiez les retours non pas par le temps mais par une valeur spécifique d'un indicateur, les mêmes niveaux ronds que Rorschach a suggéré, ou une autre condition... c'est une ferme minière.une autre beuverie
Eh bien, il s'avère que la règle décisive habituelle, qui permet par exemple de construire une forêt, non ?
Je dis, vous pouvez même choisir n'importe quelle règle particulière et construire un ensemble de données sous elle, et former le modèle suto sous cette règle.
#16577 par exemple, c'est ce que j'ai fait, +- 800 modèles dans un robot... Mais le résultat est également nul
Au fait, Max. J'ai vu que vous avez posté l'indicateur de cointégration l'autre jour, j'avoue que je ne l'ai pas encore regardé, mais en général, j'étais intéressé par le sujet en NS. Il y avait donc un instrument en NS qui calculait la cointégration et construisait des chiffres de Lysajo, ces fameuses lignes sur l'écran de l'oscilloscope. La tâche consistait à dessiner un cercle avec ces lignes. Plus le cercle est plat, plus il est pentu. Il a été interpellé de telle manière que la fréquence trouvée mène à la citation et reste en tête pendant un certain temps. Il y a littéralement deux ou trois inflexions. Mais malheureusement, NS n'a pas pu l'optimiser et a dû le faire manuellement. Une fois, j'ai réussi à obtenir un tel chiffre (cercle) par accident et j'ai vraiment constaté que les paramètres du filtre étaient en avance sur les prix depuis un certain temps. Je devais le faire manuellement et je n'arrivais plus à obtenir de tels chiffres, alors j'ai abandonné. Mais la façon dont la fréquence trouvée à ce moment-là a fonctionné est un miracle. Je me souviens que je vous en ai déjà parlé. Peut-être cela vaudrait-il la peine de travailler dans cette direction. Qu'en pensez-vous ?
Ouais.... Max, je ne me suis même pas donné la peine et j'ai trouvé une capture d'écran de cette fenêtre, où il était nécessaire de reprendre la charge. Mais les mains pour le faire est très difficile parce que l'un des paramètres de cette fenêtre pour l'analyse, bien sûr la recherche à travers la barre et trouver la bonne fenêtre n'était tout simplement pas réaliste.
Qu'en pensez-vous ?
Je ne comprends pas, je vais me coucher.