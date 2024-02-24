L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1729
prendre une paire de composants, par exemple 3, 4
sur l'axe des x, composante 3.
sur l'axe des y, la composante 4
si c'est rond - c'est une boucle
C'est tout)) Mec, je pensais qu'il y avait une sorte de corrélation croisée ou quelque chose comme ça.
La corrélation compte aussi.
En bref, le point de mon message était le suivant. Cette chenille qui ne se redessine pas a un certain nombre de paramètres, où vous spécifiez les paramètres de la fenêtre verte 10 et 11 ans et définissez leur groupstar et groupdepth, puis vous sélectionnez la gamme de construction (important) et le nombre de barres de formation Je ne comprends pas et ne le change jamais, je pense que cela a quelque chose à voir avec les itérations. A la fin, il permet de dessiner une ligne cyclique d'une courbure et de cycles absolument quelconques. Cette chose est très flexible. Tu sais, un crawler qui ne redessine pas. L'intérêt de cette stratégie est donc que lorsque vous construisez cette ligne droite en fonction des paramètres de la fenêtre verte, que vous sélectionnez également manuellement. Le bâton sombre sur les points s'étend et se déplace le long des points et à ce moment-là, l'oscilloscope bouge incroyablement bien. Nous déplaçons l'historique pour quelques dizaines de mesures et allons de nouveau à la fenêtre de l'oscilloscope et dansons avec cette dongle jusqu'à ce que le cercle ne se forme pas. Mais le plus intéressant est que cet avdon était le seul addon qui avait sa propre fenêtre dans Neuroshel. Ce n'est pas le formulaire de dialogue d'un indicateur ou d'une stratégie, et il a été ouvert à l'intérieur de la fenêtre du programme au même niveau que le formulaire principal, ce n'est pas un indicateur ou une stratégie est une sorte d'outil de travail. J'ai une bonne vue de la fenêtre principale, j'ai une bonne vue de la fenêtre principale et j'ai une bonne vue de l'outil. Eh bien krochy danse avec une si faible probabilité de trouver ce cercle, je n'ai pas, mais le cercle que j'ai obtenu n'est pas chetah cette taille lamentable sur la fenêtre verte. Regardez, même les créateurs de cet outil n'ont pas pu trouver un bon exemple de référence, car il existe de nombreuses variantes de cette courbe à la fin du graphique actuel et il la décrira comme une chenille, mais dans un avenir proche, elle se comportera différemment. Ainsi, dans la fenêtre verte, il y a deux fréquences qui se prédisent alternativement l'une l'autre.
Le point fondamental de cette stratégie est qu'elle est garantie de donner 4-5 signaux immédiatement après la construction d'un signal garanti et de foutre le camp. Oui, même deux suffiront. C'est le sens fondamental de toutes les stratégies. Si une stratégie ne vous donne pas une garantie de 5 signaux immédiatement après l'optimisation, alors vous n'avez pas de stratégie. Eh bien, même si elle donne 3 sur 5 dans le plus, ce sera déjà suffisant.
Donc dans cette stratégie, le point essentiel est que lorsque vous avez construit et obtenu un cercle. Ici et maintenant, vous êtes assuré d'avoir trois mouvements pour lesquels vous allez gagner, faites-les et passez à autre chose. Un tel outil. Juste quand j'ai obtenu un cercle de la bonne forme et que c'était une spirale ou plutôt si vous dessinez deux spirales l'une dans l'autre j'okue, ça n'a vraiment pas marché longtemps dans les 5 virages où les trois premiers étaient garantis, je ne me souviens pas exactement. Mais malheureusement, il n'était pas possible de le faire à la main. J'étais pourtant un vrai nerd de Neuroshell, j'ai changé plus d'une souris :-) mais je n'étais pas prêt pour un tel test. Alors Maxim, demande-moi des informations sur le NS et je t'expliquerai. :-) Pas..... programmes, en fait.
Je vous ai tout expliqué.
Je vois, ça fait partie du PCA.
Je me demandais juste comment construire ces diagrammes bidimensionnels, pour essayer de les alimenter avec l'AMO pour la reconnaissance, parce qu'ils(les diagrammes bidimensionnels) sont sans dimension et expriment la dépendance d'un composant par rapport à un autre, donc on peut comparer chacun avec chacun et on décrit toute la série, et sans dimension sansles valeurs absolues de la série. Je suis intéressé par vos réflexions et vos critiques.
Avez-vous écrit le programme vous-même ?
Je pense que ça ne marchera pas, le prix change beaucoup ses caractéristiques, je "travaille" sur quelque chose qui transformera les données correctement avant toutes les manipulations qui chercheront quelques modèles statistiques, il me semble que c'est l'objectif #1, s'il est atteint alors peu importe le MO à appliquer ou le type d'optimisation
regardez la racine, pas le carré du MCO.
il s'agit d'une transformation de données dans laquelle une certaine composante, telle que la moyenne des rapatriés, est stockée.
c'est analogue au regroupement, si vous voulez.vous avez commencé par faire de bonnes choses, mais vous avez brusquement émoussé et tourné de côté, imho
il existe un bon manuel
Il a également dit que vous pouvez voir quelle fréquence prédit quelle autre et comme elles appartiennent toutes deux à la même série. Eh bien, en général, nous obtenons une courbure préventive sur littéralement 2-3 inflexions. Ce qui n'est pas une stratégie et surtout pas un réseau neuronal, stable et garanti ici et maintenant. Il serait formidable de le vérifier en général, et peut-être que certaines manipulations supplémentaires pourraient être inventées pour garantir les bons réglages et faire en sorte que la courbure devance le kotir pendant un certain temps dans le futur. Des questions ?
J'ai essayé il y a 10 ans la chenille, il n'y a pas de poisson en forme classique.RELATED
Je ne comprends pas. Expliquez la racine et où je me suis trompé.
Merci pour l'allocation...
