L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1727
Cette image montre les réglages du filtre CSSA-cycle que nous trouvons par cointégration lorsqu'un cercle parfait est obtenu sur l'oscilloscope.
Consultez l'aide de l'outil à cet endroit. Si seulement il était possible d'optimiser automatiquement et d'obtenir ce cercle, cet outil serait utile.
Est-ce que ça vaut le coup ? Je vais le lire... mais pas tout de suite.
C'est la Caterpillar, et ça ne marche pas.
Il trouve un couple de boucles et trouve une connexion de type lead-lag entre elles. Mais comme ces boucles ne fonctionnent pas, tout le reste non plus.
Eh bien, Max, c'est la mise en page que tu as écrite et le site web s'est détraqué. On ne peut pas le répéter maintenant. C'est quoi cette merde ?
Mais sans l'essayer nous ne saurons pas, je dirai que le CSSA, c'est un crawler qui ne redessine pas. Piss6t, quel dommage avec le texte perdu :-(
Je peux à peine garder mon compagnon :-(. La question est que la simple optimisation des paramètres n'est pas appropriée, l'outil du vecteur propre qui trouve de tels paramètres des réglages du cycle lorsque le cycle devient anticipatif pour le prix ou en avance sur lui, ou devient la raison des changements de prix pendant un certain temps est juste approprié ici. Ce n'est pas tant la piste elle-même qui est importante que les paramètres pour son réglage, car en cas de réglage réussi, elle peut fonctionner beaucoup mieux à l'avenir et le cercle sur l'écran de l'oscillateur est le moyen qui permet de le faire théoriquement. En tout cas, j'ai réussi à le faire une fois par accident avec une preuve dans un avenir pas trop lointain. C'est pourquoi je coule pour ce sujet....
Sans filtrage, c'est une perte de temps.
et que la décomposition en composants n'est même pas le but recherché. En gros, pour obtenir un cycle stable, il faut transformer la série de manière à ce que les cycles soient présents dès le début. Sinon, une décomposition plus poussée en vecteurs propres (méthode des composantes principales ou chenille) montrera toujours une certaine merde, qui change avec le temps.
C'est-à-dire que ce truc ne fonctionne que sur les séries pré-cycliques.
Quant auCSSA, je n'ai pas trouvé d'information digeste, àquoi il est comparé.
passer à python, nous allons créer un environnement de travail pour grails
Passez à python, nous allons mettre en place un environnement de travail pour les grails.
R est mieux))