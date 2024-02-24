L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1725
je suis sûr que vous l'avez fait hier, après mes posts et mes articles... peut-être un peu plus tôt
Ahahahaha)) Tu es un putain de narcissique !)
Voici un dossier avec le script et tout ce qui concerne ce sujet
Je vais vous en donner une plus cool, vous pouvez gagner de l'argent sans aucun effort)).
ok))
Alors, tu t'en occupes ou pas ?
ok )))
Alors, avez-vous développé le sujet ou l'avez-vous abandonné ?
Je l'ai abandonné, bien que le sujet semble fonctionner, je veux tout prévoir ))))
Là))
Pour faire une longue histoire courte,
tout système est pris,
recueillir des statistiques sur la durée des séries de pertes et de victoires,
calcule la gestion de la manie.
J'ai essayé d'entrer dans les mathématiques, il semble y avoir une erreur dans les calculs, mais ça a marché pour l'auteur.
Et si je commençais un lecteur en essayant toutes les heures et les minutes selon certains critères, puis que je combinais les meilleures dans la pile. Je me demande si une telle pagaille fonctionnerait ou non, car les signaux sont très courts, infimes.
Lancez la calculatrice sur un échantillon de 10 ans et laissez-la tout calculer.
Tout d'abord, toutes les stratégies ne peuvent pas être tirées par la gestion de l'argent. Si une stratégie est farouchement déficitaire, elle ne vous sera d'aucune utilité.
Le point principal de la gestion de l'argent est d'améliorer les performances du système, c'est-à-dire de redresser la courbe d'équilibre à un angle de 45 degrés. Ici, j'ai MM améliore un indicateur tel que la rentabilité, qui est également important dans le trading réel.....
Et si vous utilisiez une machine à compter qui passe en revue toutes les heures et toutes les minutes selon un certain critère, puis empile les meilleures. Je me demande si un tel méli-mélo fonctionnerait ou non, car les signaux sont très courts, de l'ordre de la minute.
Non, seules ces trois heures fonctionnent (et ça n'a pas toujours été le cas, c'est apparu relativement récemment), plus on commence à mélanger, plus tout "flotte" dans l'incertitude....
Comme ces "heures de travail" correspondent en fait à l'ouverture d'une nouvelle bougie quotidienne et à la fermeture de l'ancienne, je pense que la tendance est à l'ouverture de positions pour ceux qui tradent sur les agendas, mais pourquoi est-ce toujours dans une seule direction ? Ou peut-être que les banques font juste quelque chose de systématique.
Vous savez quoi faire ? Vous pouvez essayer de filtrer par mois et jours de la semaine.
Tout d'abord, toutes les stratégies ne peuvent pas être tirées par la gestion de l'argent. Si une stratégie n'est pas du tout rentable, elle ne vous sera d'aucune utilité.
C'est là qu'est pris le système qui fait du zèle. Il s'avère que l'équité sert d'oscillateur. Lorsqu'il s'écarte d'un certain niveau, il entre avec de l'argent réel.