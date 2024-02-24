L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1730

Maxim Dmitrievsky:

J'ai essayé il y a 10 ans la chenille, il n'y a pas de poisson en forme classique.

La chenille ne fonctionne pas car elle redessine l'actuel et le précédent et le précédent, de quel poisson vous parlez je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas de quel poisson vous parlez. Ne confondez pas la côte, Max, pensez-vous que je prêterais attention à ces déchets particuliers et que je distrairais des personnes aussi respectables ? Mais cette approche est absolument réalisable en termes de redécoupage et techniquement, l'autre chose est que je ne l'ai vue qu'une seule fois. C'est ce que je voulais vérifier. Vous êtes tous des ingénieurs passionnés par les fréquences, alors vérifiez la stratégie, mettez-vous au travail. La méthode CSSA a en fait été publiée plus tard, le public était avide de connaissances, comment se fait-il qu'une chenille qui ne redessine pas ait été le seul talon d'Achille qui ne permet pas de l'utiliser, et qu'elle fasse signe avec ses formes parfaites sur l'histoire.....
 
mytarmailS:

...

Merci pour le bénéfice...

Avez-vous écrit le programme vous-même ?

La décomposition elle-même est prête à l'emploi, et le reste est mon script matlab basé sur les exemples du tutoriel.

mytarmailS:

Je ne comprends pas. Expliquez la racine et où je me suis trompé.

Nous recherchons des états discrets qui dépendent soit du temps, soit de la lecture d'indicateurs ou de tout autre élément. Les moments d'incréments dans ces états restent constants pendant une longue période et il suffit d'écrire un simple TS pour eux

C'est ce que vous avez commencé à faire avec les colles temporelles, mais vous ne l'avez pas développé, vous ne l'avez pas généralisé à d'autres cas...

vous pouvez utiliser le clustering, mais il est plus difficile à interpréter
 
Mihail Marchukajtes:

Y a-t-il quelque chose/un endroit où lire sur le CSSA ?

 
Vladimir Suslov:

la décomposition elle-même est prête, et le reste est mon script matlab basé sur les exemples du manuel

Bien joué !

J'utilise le paquet "Rssa" de R

https://arxiv.org/pdf/1309.5050.pdf

http://www.milanor.net/blog/wp-content/uploads/2014/07/SingularSpectrumAnalysisWithRssa.pdf

mytarmailS:

Max le point est que cet état aujourd'hui est de la taille de 5 bougies, demain 3 bougies après demain 23 bougies tout est comme dans la vie, tout coule tout change et ce ne sera jamais le même qu'avant, ce sera similaire mais vous le savez donc....

Et quand vous entraînez l'AMO sur les états 5,3,23 bougies, la prochaine sera 203 !!! Comprendre ?

L'analyse spectrale devrait vous aider, rangez tout dans l'ordre, regardez ce qui change, augmente, diminue, etc.

Et ensuite, avec une bonne compréhension du processus, nous pouvons construire quelque chose d'adaptable.

Vladimir Suslov:

Y a-t-il quelque chose à lire sur le CSSA ?

La documentation est officielle, mais ils sont bourgeois et c'était difficile à comprendre. NOXA ANALITYCS
 
Mihail Marchukajtes:

Si les prix avaient évolué de la sorte à l'époque, l'indicateur aurait pu fonctionner très bien, la période étant presque stationnaire.


 
Maxim Dmitrievsky:

peep

)))) J'ai déjà une chenille dans ma tête)))

Maxim Dmitrievsky:

Nous recherchons des états discrets qui dépendent soit du temps, soit de la lecture d'un indicateur ou autre. Les moments des incréments dans ces états restent constants pendant une longue période et il faut écrire un TS simple pour eux

C'est ce que vous avez commencé à faire avec les colles temporelles mais qui n'a pas été généralisé à d'autres cas.

vous pouvez utiliser le clustering, mais il est plus difficile à interpréter
On peut aussi utiliser le clustering, j'ai aussi essayé, on peut aussi prendre deux ou trois clusters, mais il y a la "malédiction de la dimensionalité" de peu d'exemples.
mytarmailS:

)))

j'ai déjà une chenille dans ma tête))))

la chenille peut être utilisée AVANT le prétraitement afin que vous puissiez vous badigeonner de Nutella et vous arroser de champagne.

