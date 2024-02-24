L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1730
J'ai essayé il y a 10 ans la chenille, il n'y a pas de poisson en forme classique.
...
Merci pour le bénéfice...
Avez-vous écrit le programme vous-même ?
La décomposition elle-même est prête à l'emploi, et le reste est mon script matlab basé sur les exemples du tutoriel.
Je ne comprends pas. Expliquez la racine et où je me suis trompé.
Y a-t-il quelque chose/un endroit où lire sur le CSSA ?
la décomposition elle-même est prête, et le reste est mon script matlab basé sur les exemples du manuel
Bien joué !
J'utilise le paquet "Rssa" de R
https://arxiv.org/pdf/1309.5050.pdf
http://www.milanor.net/blog/wp-content/uploads/2014/07/SingularSpectrumAnalysisWithRssa.pdf
Max le point est que cet état aujourd'hui est de la taille de 5 bougies, demain 3 bougies après demain 23 bougies tout est comme dans la vie, tout coule tout change et ce ne sera jamais le même qu'avant, ce sera similaire mais vous le savez donc....
Et quand vous entraînez l'AMO sur les états 5,3,23 bougies, la prochaine sera 203 !!! Comprendre ?
L'analyse spectrale devrait vous aider, rangez tout dans l'ordre, regardez ce qui change, augmente, diminue, etc.
Et ensuite, avec une bonne compréhension du processus, nous pouvons construire quelque chose d'adaptable.
Y a-t-il quelque chose à lire sur le CSSA ?
Si les prix avaient évolué de la sorte à l'époque, l'indicateur aurait pu fonctionner très bien, la période étant presque stationnaire.
)))) J'ai déjà une chenille dans ma tête)))
Nous recherchons des états discrets qui dépendent soit du temps, soit de la lecture d'un indicateur ou autre. Les moments des incréments dans ces états restent constants pendant une longue période et il faut écrire un TS simple pour eux
C'est ce que vous avez commencé à faire avec les colles temporelles mais qui n'a pas été généralisé à d'autres cas.vous pouvez utiliser le clustering, mais il est plus difficile à interpréter
)))
j'ai déjà une chenille dans ma tête))))
la chenille peut être utilisée AVANT le prétraitement afin que vous puissiez vous badigeonner de Nutella et vous arroser de champagne.