L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1723
Pensez-vous qu'une telle fonction existe et que je puisse l'utiliser pour calculer le tableau des profits et des pertes et qu'elle renvoie un Z-score, car j'essaie de le faire moi-même mais le résultat semble toujours être différent des données officielles :-(
A propos des cycles... si vous prenez les déviations des prix de clôture des minutes (leurs incréments avec un certain décalage) par rapport au prix d'ouverture d'une heure donnée :
l'image de l'année pour toutes les minutes de la 7ème heure, à titre d'exemple
distribution de tous les procès-verbaux
Il est possible de discerner une certaine régularité en additionnant tous les incréments à une demi-heure :
vous pouvez voir dans quelles minutes d'une heure donnée il est judicieux de vendre et dans quelles minutes d'acheter (statistiquement).
Par exemple, pour vendre à la 10e minute, pour acheter à la 31e minute, etc. Vous pouvez le vérifier dans le testeur
Il s'agit d'une sorte de modèle statistique qui peut être appliqué au MO, et ainsi de suite pour chaque minute de chaque heure.
vous le regardez de travers.
il est préférable de différencier 5 minutes (par exemple) à chaque heure et d'afficher ensuite leur total cumulé séparément.
comme nous voyons les heures "0" , "1" и "23" ont une sorte de tendance déterministe.
"0" Nous devrions acheter à "1" et vendre à "23".
pourquoi différencier alors ? :D
tu as fait des conneries.
Pourquoi faire la différence alors ? :D
pour qu'ils s'emboîtent tous sans aucun vide dû aux prix absolus
pas d'écarts de prix, égaux à l'ouverture de chaque heure, premier incrément = 0
Je suis bien là, j'ai ce script écrit et testé depuis six mois maintenant et je l'ai construit, donc...
vérifiez vous-même)J'ai des collages de cinq minutes pour une seule heure, puis des collages pour une autre heure, etc.
Avez-vous lu ce que je voulais dire ? Pourquoi voudrais-je coller...
Je l'ai, je l'ai mal.