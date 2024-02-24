L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1665
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
La boutique d'applications de la communauté MQL5 en est un exemple frappant. Derrière la marque MQL5 se cache une plateforme de trading professionnelle - MetaTrader5 et une énorme communauté de traders et de programmeurs. Ainsi, ce magasin a une section pour les solutions de réseaux neuronaux, et il y a beaucoup de robots, mais aucun d'entre eux n'est réel. Les règles ne permettent pas d'ajouter un robot qui utilise des réseaux neuronaux. Je trouve ça difficile à croire, mais c'est vrai. L'interdiction de la connexion d'API externes élimine la possibilité d'utiliser des réseaux neuronaux, et les outils intégrés à MQL5 ne fonctionnent pas en pratique. J'ai discuté de ce problème avec le support technique de MQL5, mais je n'ai pas obtenu de réponse claire.
Il s'agit soit d'une attaque contre Metaquotes, soit d'un manque de professionnalisme de l'auteur.
Il s'agit plus vraisemblablement de marketing primitif avec des tentatives de promotion d'un produit dont je ne peux deviner la catégorie à laquelle il appartient.
...Oui, je m'en souviens ! J'ai lu récemment sur le même hubra à propos d'une application qui utilise une photo/image pour déterminer la nationalité, il y avait un commentaire disant, "On vous a promis un produit de divertissement, pas un programme scientifique. ))))
Hum, comment c'est... Vous êtes malade ?
;)
qu'est-ce qui est faux dans l'essence de la citation ?
il n'est pas correct que le langage ne supporte pas les réseaux neuronaux et que quelque chose est interdithttps://www.mql5.com/ru/search#!keyword=%D0%BD%D0%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C&module=mql5_module_market
par votre déclaration, vous mettez en doute le travail des auteurs des articleshttps://www.mql5.com/ru/search#!keyword=%D0%BD%D0%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C&module=mql5_module_articles
Notez que certains de ces produits sur le marché sont mis en ligne par les auteurs des articles, que le matériel des articles est mis en ligne gratuitement et que de nombreuses solutions des articles peuvent être simplement répétées et mises en ligne sur le marché.
ok, c'est à vous de voir, mais à mon avis, vous vous êtes fait une anti-publicité !
il n'est pas normal que le langage ne supporte pas les réseaux neuronaux et que quelque chose soit interdit
J'ai regardé la liste des produits. Le premier de la liste par pertinence a un commentaire et c'est sans texte et cela date de 2014, rien de plus pertinent n'est apparu depuis ?
L'article date aussi de 2014, beaucoup d'eau a coulé depuis....
Je pense que nous ne devrions pas être offensés, mais simplement entendre les critiques et changer plus rapidement. La crypto MQL5 est déjà perdue, les neuronets vont passer aussi.
il n'est pas normal que le langage ne supporte pas les réseaux neuronaux et que quelque chose soit interdit
Mon robot est mort à l'agonie hier ;))
Vous avez 20-30 réseaux qui fonctionnent et j'en avais 696 :)
Mon robot est mort à l'agonie hier ;))
Vous avez 20-30 réseaux qui fonctionnent et j'en ai 696 qui fonctionnent :)
Je veux dire que ça ne durera pas éternellement. Apprenez à identifier le moment où vous commencez à rougir. Et oui, travailler avec NS sur le marché, c'est l'entraîner deux fois par semaine..... Je n'ai pas toujours le temps de m'entraîner, alors je saute le moment de plonger...
Le plus drôle, c'est qu'il est mort après que je l'ai entraîné avec de nouvelles données...
J'ai également remarqué qu'après la formation, le robot ne commence pas toujours à trader normalement tout de suite, il faut parfois sauter un jour ou deux et ensuite...
Je vais illustrer...
quelque part
1) ici j'ai complètement recyclé
2) Le robot a fait un petit profit, puis il s'est vidé.
3) mais après un jour ou deux, il a recommencé à gagner de l'argent.
Votre robot négocie-t-il normalement en une seule fois ?
D'ailleurs, mon approche est très similaire à la vôtre.
Le plus drôle, c'est qu'il est mort après que je l'ai entraîné avec de nouvelles données...
J'ai également remarqué qu'après la formation, le robot ne commence pas toujours à trader normalement tout de suite, il faut parfois sauter un jour ou deux de trading et ensuite...
Je vais illustrer...
quelque part
1) ici j'ai complètement recyclé
2) Le robot a fait un petit profit, puis il s'est vidé.
3) Mais après un jour ou deux, il a recommencé à gagner de l'argent.
Vous pourriez dire : "De quoi parlez-vous ? C'est le chaos, le robot ne fonctionne pas, il est juste recyclé et inadapté au marché.
Je dis peut-être... Mais
1) J'ai vu exactement la même image pour plus de la troisième fois.
2) il est difficile de faire une centaine de transactions par jour(comme la dernière fois) et d'être dans le noir après une reconversion ou par accident.
Voici la même transaction, le même robot perdant, mais alors qu'il a déjà commencé à gagner, juste pour le dernier jour.
Regardez comme il voit clairement les tendances et ouvre dans la bonne direction, cela peut-il être accidentel ?
Voyons comment il rebondit aujourd'hui
Vous direz, de quoi parlez-vous, c'est juste le chaos, le robot ne fonctionne pas et est juste recyclé et inadéquat au marché.
Je dis peut-être... Mais
1) J'ai vu exactement la même image pour plus de la troisième fois.
2) il est difficile de faire une centaine de transactions par jour(comme la dernière fois) et d'être dans le noir après une reconversion ou par accident.
Voici le même trade, le même robot perdant mais quand il a commencé à gagner, juste pour le dernier jour.
Regardez comme il voit clairement les tendances et s'ouvre dans la bonne direction, cela peut-il être accidentel ?
EH... Je me reconnais quand j'étais jeune :-). Vraiment rappelé, maintenant former le robot et lancer un test sur l'historique complet des devis. Et vous verrez que la courbe d'équilibre va effectivement descendre régulièrement et remonter régulièrement. Ainsi, il peut monter ou descendre, mais il sera difficile de retracer le deuxième niveau du réseau neuronal. J'entraîne donc un polynôme et j'en fais une stratégie de base, en suivant le fonctionnement de ses paramètres et en faisant des prédictions sur le début de l'ensemble. Il s'agit d'une approche. Et l'autre est quand, après la formation, vous obtenez de manière stable le TS de travail, même si ce n'est pas pour une longue période. Le principal indicateur sur le marché n'est pas le profit, mais la stabilité du profit, dans le second cas nous devons obtenir 80% de TS rentables. C'est-à-dire un maximum de 2 pertes sur 10 semaines. Mais comme le montre la pratique, on ne peut pas perdre en général. La seule différence entre les deux est que le marché n'est pas très rentable en général. Je me suis déplacé vers moi.
En fait, vous avez obtenu une approximation avec le polynôme de votre série, qui peut être utilisée comme une stratégie de base, c'est un indicateur. Construisez-la sur l'ensemble de l'histoire et vous serez surpris :-)