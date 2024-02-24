L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1663
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Si vous voulez être pratique, vous devriez vivre dans un monastère pendant 5 ans, vous priver de tous les avantages, puis l'argent viendra tout seul 😁.
Cela varie). Cela pourrait aussi être l'argent de la vente de l'appartement qui va à l'abbé).
De la bile, apparemment) Je suis surpris que tu ne te sois pas étouffé avec.)
Thé......
Thé......
cholérétique)
il y a des animaux qui sont conscients de leur propre moi, qui font leur deuil et enterrent leurs proches ... oui, ils perdent le corps, et surtout le CORPS de sa structure. En somme, dans une substance telle que le cortex cérébral peut naître l'intellect, qui a inventé l'âme comme mécanisme de défense contre la mort imminente, une défense mentale. Et tout cela uniquement parce que l'on a été capable de s'identifier, de se mettre à la place des autres. S'imaginer dans la peau d'un autre. Je ne sais pas si les animaux pensent de nous, "Eh, si j'étais ce géant qui me nourrit pour toujours, je vivrais. "Regarde la nana que tu as amenée, laisse-moi m'asseoir sur ses genoux. Tu penses que c'est comme ça qu'ils parleraient ? :-))))))))))))))))))))))))))
il existe des animaux qui ont une mémoire beaucoup plus rapide et plus souple et qui peuvent comprendre la parole humaine et parler eux-mêmes (dans la mesure où leur appareil vocal le permet). Ainsi, la structure de cette substance ressemble à une éponge de sphères électrifiées, de la taille d'une petite molécule reliée entre elles par des connexions très nombreuses, et chaque jour, la personne perd 100 000 connexions de ce type et en retrouve autant, c'est-à-dire que notre éponge est non seulement électrifiée, mais chaque seconde, chaque molécule change de charge. Chaque molécule a un numéro -100... +100. Et dans ce nuage, le calcul se fait. En fait, ce nombre d'obligations représente environ 0,00000001 du nombre total, donc... juste pour deviner :-)
il y a des animaux qui ont dans leur vocabulaire plus de mots que dans n'importe quelle langue humaine.
L'esprit est une chose très incompréhensible et sa magnitude est difficile à quantifier. Mais là je ne suis pas d'accord, il y a beaucoup de métriques comme le taux de transfert des neurones, son état + les métriques des tests psychologiques + un tas de trucs. et oui ils meurent, mais d'autres viennent à leur place tant que le système biologique est en ordre de marche.
Putain de merde, Maxime, c'est toi qui en a parlé. J'ai repensé à cette vidéo toute la journée aujourd'hui et j'ai quelque chose à vous dire, messieurs. Ça sent le printemps aujourd'hui, beaucoup de flaques d'eau et le soleil est si chaud. Je veux que ce soit une journée chaude.
Putain, Maxim, tu en as parlé. J'ai repensé à cette vidéo toute la journée aujourd'hui et j'ai quelque chose à vous dire messieurs. Ça sent le printemps aujourd'hui, beaucoup de flaques d'eau et le soleil est si chaud. Je veux que cette journée soit chaude.
Ce n'est pas moi, c'est Alexei qui a commencé à parler de conscience.)
Ce n'est pas moi, c'est Alexei qui a commencé à parler de conscience).
Putain de merde, Maxim, tu en as parlé. Aujourd'hui, j'ai repensé à cette vidéo toute la journée et j'ai quelque chose à vous dire messieurs. Je viens de sentir le printemps aujourd'hui, beaucoup de flaques d'eau et le soleil est si chaud. Je veux que cette journée soit chaude.
perdu par le corps ? - les animaux y perdent ?)))
l'homme ne diffère de l'animal que par son type de civilisation - la civilisation technogène, rien d'autre, et il est inférieur à bien des égards, à la vitesse de réaction et de réflexion, à la force et à l'acuité de la perception des sens.
la civilisation technogène est ce qui donne à l'homme la raison de se croire supérieur, les animaux ne sont tout simplement pas intéressés par ce que fait l'homme). bien sûr, je ne parle pas de créatures inférieures telles que les fourmis, même si, dans la jungle amazonienne, elles sont les bêtes les plus terribles et les plus féroces. cependant, même ces créatures primitives que sont les fourmis (certaines espèces) ont leurs propres fermes, analogues aux troupeaux de vaches (pucerons. chenilles et autres insectes que les fourmis élèvent et font pousser) et des agroplantes (elles font pousser des champignons et des plantes pour se nourrir).
Mais, c'est assez de cela, je suppose))
perdu par le corps ? - les animaux y perdent ?)))
l'homme ne diffère des animaux que par le type de civilisation - la civilisation technogène, rien d'autre, et à bien des égards inférieure, par la vitesse de réaction et de réflexion, la force et l'acuité de la perception des sens.
la civilisation technogène est ce qui fait que les humains se croient supérieurs, les animaux ne s'intéressent pas à ce que font les humains.))) bien sûr, je ne parle pas des créatures inférieures comme les fourmis, bien que, dans la jungle amazonienne, ce soit les animaux les plus terribles et les plus féroces. bien que même ces créatures primitives que sont les fourmis (certaines espèces) possèdent leurs propres fermes, analogues aux troupeaux de vaches (pucerons. chenilles et autres insectes que les fourmis élèvent et cultivent) et aux agroplantes (elles cultivent des champignons et des plantes comme nourriture).
Mais, c'est assez de cela, je suppose))
Andrejka idiot, on te dit qu'ils perdent tous en structure corporelle, purement physique ou juste malchanceux. Un dauphin a exactement le même cerveau qu'un humain, c'est-à-dire que les dauphins pensent comme les humains et connaissent leur infériorité en matière de structure corporelle ? Cela vient aussi de la vidéo de Maksim, il y avait une conférence quelque part. Mais je n'en parlais pas. Imaginez que vous avez entre les mains une éponge de matière composée de boules. Chaque boule a un numéro inscrit, et ce numéro dépend des numéros qui lui parviennent des autres neurones, et elle transmet son numéro aux trois autres. Cette sphère est de la taille d'une molécule, donc une éponge de la taille de deux téléphones ne sera pas un nuage de billes, sa structure ressemble à une éponge dans laquelle la vie sera en ébullition, car les billes changeront constamment leurs valeurs, elles le font à des moments différents les unes des autres. Une fois déclenchés, ils le feront tout le temps tant qu'il y aura une disposition à cet effet. C'est-à-dire qu'ils sont des zéros avant le début. Il y a une nuée entière d'entre eux dans leurs mains. Ils sont donc là, et vous frappez légèrement un neurone au visage, comme une fissure, et vous le percez. Vous l'avez réveillé. Et ce nuage reprendra lentement sa place qui finira par tout remplir, l'éponge sera bouchée, mais le fait est là. Vous basculez sur l'un d'entre eux, les autres restent debout et ce n'est qu'au fil du temps que de plus en plus de neurones prendront part à la visualisation. Il serait intéressant d'observer une telle course.......
Et pensez à prendre un bloc de cortex, artificiel bien sûr. Une barre d'un mètre de long et on la fait tourner d'un côté et de l'autre. Tirez un neurone de chaque côté à la fois. Je me demande, lorsqu'ils se rencontreront, ce qu'ils se diront l'un à l'autre. ? ??? :-)))))))))))))
C'est drôle, même une scie apparemment rigide, et l'algorithme tient...
Andreyka idiot, on te dit qu'ils perdent tous en structure corporelle, purement physique ou juste malchanceux. Un dauphin a exactement le même cerveau qu'un humain, c'est-à-dire que les dauphins pensent comme les humains et connaissent leur infériorité en matière de structure corporelle ? Cela vient aussi de la vidéo de Maksim, il y avait une conférence quelque part. Mais je ne parlais pas de ça. Imaginez que vous avez entre les mains une éponge de matière composée de boules. Chaque boule a un numéro inscrit, et ce numéro dépend des numéros qui lui parviennent des autres neurones, et elle transmet son numéro aux trois autres. Cette sphère est de la taille d'une molécule, donc une éponge de la taille de deux téléphones ne sera pas un nuage de billes, sa structure ressemble à une éponge dans laquelle la vie sera en ébullition, car les billes changeront constamment leurs valeurs, elles le font à des moments différents les unes des autres. Une fois déclenchés, ils le feront tout le temps tant qu'il y aura une disposition à cet effet. C'est-à-dire qu'ils sont des zéros avant le début. Il y a une nuée entière d'entre eux dans leurs mains. Ils sont donc là, et vous frappez légèrement un neurone au visage, comme une fissure, et vous le percez. Vous l'avez réveillé. Et ce nuage reprendra lentement sa place qui finira par tout remplir, l'éponge sera bouchée, mais le fait est là. Vous vacillez sur l'un d'entre eux, les autres se maintiennent et ce n'est qu'au fil du temps que de plus en plus de neurones seront impliqués dans la visualisation. Il serait intéressant d'observer une telle course.......
Et pensez à prendre un bloc de cortex, artificiel bien sûr. Une barre d'un mètre de long et on la fait tourner d'un côté et de l'autre. Tirez un neurone de chaque côté à la fois. Je me demande, lorsqu'ils se rencontreront, ce qu'ils se diront l'un à l'autre. ? ??? :-)))))))))))))
Vous êtes un idiot fantaisiste, vous ne connaissez rien à la biologie et à la neurophysiologie.