DeleteRange
Supprime un groupe d'éléments du tableau à partir de la position spécifiée.
bool DeleteRange(
Paramètres
from
[in] Position du premier élément à supprimer dans le tableau.
to
[in] Position du dernier élément à supprimer dans le tableau.
Valeur de Retour
vrai si réalisé avec succès, faux si les éléments ne peuvent pas être supprimés.
Exemple :
//--- exemple d'utilisation de CArrayFloat::DeleteRange(int,int)