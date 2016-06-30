CodeBaseSections
dans la poche
Indicateurs

Channel - indicateur pour MetaTrader 4

Scriptor | French English Русский
Vues:
28162
Note:
(10)
Publié:
Télécharger au format ZIP
Indicator of channels on different timeframes.

Channel

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/7808

