Channel - indicateur pour MetaTrader 4
- Vues:
- 28162
- Note:
-
- Publié:
Indicator of channels on different timeframes.
Channel
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/7808
Stat Master
EA that writes statistic data (Ask, Bid, Spread) in CSV file.Close Master
EA that can delete pending orders, close open orders and close terminal at certain time.
Gann's_Cycle_Levels
This script draws the price levels within a cycle (by Gann) between the significant Highs and Lows.Linear Regression Line
The indicator draws the linear regression line based on the closing prices of the last bars.