Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Telegram !
Rejoignez notre page de fans
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
Close Master - expert pour MetaTrader 4
- Vues:
- 14227
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
EA that can delete pending orders, close open orders and close terminal at certain time.
You can choose all 3 options or less.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/15713
AutoFibo
Indicator that automatically draws Fibo Retracement.ATR Value Indicator
Displaying ATR (Average True Range) value in pips or points with option for setting multiplier.
Stat Master
EA that writes statistic data (Ask, Bid, Spread) in CSV file.Channel
Indicator of channels on different timeframes.