SetBuyStopLimitOrder (Ordre limite d'achat) - script pour MetaTrader 5
Le script SetBuyStopLimitOrder est conçu pour définir un ordre BuyStopLimit avec des valeurs fixes de niveau de déclenchement, de niveau de stop loss et de niveau de take profit en pips à partir du prix actuel et des prix de déclenchement de l'ordre. Le principal avantage de ce script est la possibilité de fixer le volume de la transaction en fonction de la taille de l'ensemble du dépôt en utilisant le paramètre d'entrée du script MM (Money Management), qui détermine le rapport entre le volume des fonds impliqués dans la transaction et les fonds de l'ensemble du dépôt.
Paramètres d'entrée du script :
//+----------------------------------------------+ //|| PARAMÈTRES D'ENTRÉE DU SCRIPT //+----------------------------------------------+ input double MM=0.1; // Gestion de l'argent input uint LEVEL1=300; // Niveau de déclenchement du premier ordre Stop en pips par rapport au prix actuel input uint LEVEL2=300; // Niveau de déclenchement du second ordre Limite en points par rapport au niveau de déclenchement du premier ordre input uint STOPLOSS=300; // Stoploss en pips à partir du prix d'ouverture de la position input uint TAKEPROFIT=800; // Take Profit en pips à partir du prix d'ouverture de la position input uint EXPIRED=0; // Durée de validité de l'odder en heures (0 - sans délai d'annulation) input uint RTOTAL=4; // Nombre de répétitions pour les transactions infructueuses input uint SLEEPTIME=1; // Temps de pause entre les répétitions en secondes
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/976
