dans la poche
Bibliothèque

ExtObjects - bibliothèque pour MetaTrader 5

Gabor Torma | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
6
Note:
(30)
Publié:
\MQL5\Include\
extobjects.mqh (41.72 KB) afficher
Fonctions dédiées à la lecture et à l'écriture des propriétés des objets.

Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/979

