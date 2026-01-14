La fonction GetExtremums() est conçue pour rechercher des extrema sur une section donnée de l'historique. L'algorithme de recherche est similaire à celui utilisé dans l'indicateur FastZZ, seul un paramètre est utilisé pour déterminer l'extremum - le changement de prix minimum.



int GetExtremums( double range, MqlRates &rates[], dextremum &ge[], int total= 0 )

double range - changement de prix minimum pour déterminer l'extremum ;

- changement de prix minimum pour déterminer l'extremum ; MqlRates &rates[] - un tableau de cotations ;

- un tableau de cotations ; dextremum &ge[] - un tableau dans lequel les extrema trouvés sont enregistrés séquentiellement, le premier élément (index 0) contient l'extremum le plus proche dans le temps.

- un tableau dans lequel les extrema trouvés sont enregistrés séquentiellement, le premier élément (index 0) contient l'extremum le plus proche dans le temps. int total - limitation du nombre de recherches d'extremums. Par défaut (total==0), tous les extrema sont recherchés.

Le nombre d'éléments dans le tableau des extremums.

Paramètres :Valeur renvoyée :

La structure suivante est utilisée pour décrire les extrema.

struct dextremum { int type; datetime time; double value ; };





Exemple d'utilisation de GetExtremums().