La fonction GetExtremums() est conçue pour rechercher des extrema sur une section donnée de l'historique. L'algorithme de recherche est similaire à celui utilisé dans l'indicateur FastZZ, seul un paramètre est utilisé pour déterminer l'extremum - le changement de prix minimum.
int GetExtremums(double range, //Changement de prix minimum MqlRates &rates[], //réseau de citations sur l'histoire dextremum &ge[], //Retour d'un tableau d'extremums int total=0) //Nombre d'extremums requis ou zéro pour tous les extremumsParamètres :
- double range - changement de prix minimum pour déterminer l'extremum ;
- MqlRates &rates[] - un tableau de cotations ;
- dextremum &ge[] - un tableau dans lequel les extrema trouvés sont enregistrés séquentiellement, le premier élément (index 0) contient l'extremum le plus proche dans le temps.
- int total - limitation du nombre de recherches d'extremums. Par défaut (total==0), tous les extrema sont recherchés.
- Le nombre d'éléments dans le tableau des extremums.
La structure suivante est utilisée pour décrire les extrema.
struct dextremum //description extremum { int type; //1 - coup d'œil, -1 - creux datetime time; double value; };
Exemple d'utilisation de GetExtremums().
#include <GetExtremums.mqh> //---- void OnStart() { MqlRates rt[]; dextremum zz[]; CopyRates(_Symbol,_Period,TimeCurrent(),100,rt); //la première variante - pour obtenir 10 extremums int cnt=GetExtremums(100*_Point,rt,zz,10); for(int i=0; i<cnt; i++) Print(i,") ",zz[i].time," >> ",zz[i].type==1?"Peek":"Trough","=",zz[i].value); //la deuxième variante - pour obtenir tous les extremums cnt=GetExtremums(100*_Point,rt,zz); Print("Found ",cnt," extremums"); } //----
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1052
