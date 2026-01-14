CodeBaseSections
La fonction GetExtremums() est conçue pour rechercher des extrema sur une section donnée de l'historique. L'algorithme de recherche est similaire à celui utilisé dans l'indicateur FastZZ, seul un paramètre est utilisé pour déterminer l'extremum - le changement de prix minimum.

int GetExtremums(double range,      //Changement de prix minimum
                 MqlRates &rates[], //réseau de citations sur l'histoire
                 dextremum &ge[],  //Retour d'un tableau d'extremums
                 int total=0)      //Nombre d'extremums requis ou zéro pour tous les extremums
Paramètres :
  • double range - changement de prix minimum pour déterminer l'extremum ;
  • MqlRates &rates[] - un tableau de cotations ;
  • dextremum &ge[] - un tableau dans lequel les extrema trouvés sont enregistrés séquentiellement, le premier élément (index 0) contient l'extremum le plus proche dans le temps.
  • int total - limitation du nombre de recherches d'extremums. Par défaut (total==0), tous les extrema sont recherchés.
Valeur renvoyée :
  • Le nombre d'éléments dans le tableau des extremums.

La structure suivante est utilisée pour décrire les extrema.

struct dextremum         //description extremum
{
   int        type;      //1 - coup d'œil, -1 - creux
   datetime   time;
   double      value;
};


Exemple d'utilisation de GetExtremums().

#include <GetExtremums.mqh>
//----
void OnStart()
{
   MqlRates rt[];
   dextremum zz[];
   CopyRates(_Symbol,_Period,TimeCurrent(),100,rt);
   //la première variante - pour obtenir 10 extremums
   int cnt=GetExtremums(100*_Point,rt,zz,10);
   for(int i=0; i<cnt; i++)
        Print(i,") ",zz[i].time," >> ",zz[i].type==1?"Peek":"Trough","=",zz[i].value);
   //la deuxième variante - pour obtenir tous les extremums 
   cnt=GetExtremums(100*_Point,rt,zz);
   Print("Found ",cnt," extremums");
}
//----

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1052

