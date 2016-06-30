CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Twitter !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Indicateurs

NRTR_HTF - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Vues:
3237
Note:
(13)
Publié:
Mise à jour:
NRTR.mq5 (9.91 KB) afficher
NRTR_HTF.mq5 (12.5 KB) afficher
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

NRTR indicator with the timeframe selection option available in input parameters:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Indicator chart period (timeframe)

The indicator requires NRTR.mq5 indicator file. Place it in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. NRTR_HTF

Fig.1. NRTR_HTF

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/15249

Exp_NRTR_extr Exp_NRTR_extr

Trading system based on NRTR_extr indicator signals.

Exp_NRTR Exp_NRTR

Trading system based on NRTR indicator signals.

NRTR_extr_HTF NRTR_extr_HTF

NRTR_extr indicator with the timeframe selection option available in input parameters.

NRTR_Sign NRTR_Sign

Semaphore signal indicator using NRTR algorithm and performing calculations by CLOSE.