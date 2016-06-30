Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Twitter !
Rejoignez notre page de fans
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
NRTR_HTF - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 3237
- Note:
-
- Publié:
- Mise à jour:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
NRTR indicator with the timeframe selection option available in input parameters:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indicator chart period (timeframe)
The indicator requires NRTR.mq5 indicator file. Place it in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. NRTR_HTF
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/15249
Exp_NRTR_extr
Trading system based on NRTR_extr indicator signals.Exp_NRTR
Trading system based on NRTR indicator signals.
NRTR_extr_HTF
NRTR_extr indicator with the timeframe selection option available in input parameters.NRTR_Sign
Semaphore signal indicator using NRTR algorithm and performing calculations by CLOSE.