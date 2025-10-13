Trader comme un expert du marché : pourquoi les règles de Linda Raschke fonctionnent encore des décennies plus tard

Les règles de trading du « Market Wizards » de Linda Raschke semblent simples, mais depuis plusieurs dizaines d'années, elles restent l'une des plus pratiques.

🟡 Achetez la première correction après un nouveau haut. Vendez le premier rebond après un nouveau bas. L'impulsion se poursuit généralement avant de se retourner. voir l'idée de trading basée sur une bougie avec impulsions

🟡 La force ou la faiblesse dans la seconde moitié de la journée devrait se poursuivre le lendemain. Le marché imite rarement les mouvements tardifs sans les montrer à nouveau le matin.

🟡 Les meilleurs retournements se produisent le matin. Si vous voulez attraper des retournements propres, concentrez-vous sur les heures matinales.

🟡 Plus le gap est grand, plus la chance de continuation est élevée. Les gaps sont des émotions et du positionnement – ils se ferment rarement immédiatement.

🟡 Surveillez la réaction du prix aux extrêmes de la journée précédente. Ce sont des niveaux clés pour vérifier la force ou la faiblesse.

🟡 Le haut et le bas d'hier sont un niveau important, car le prix soit rebondit dessus, soit le casse et continue le mouvement.

🟡 La dernière heure dit la vérité. L'argent intelligent montre ses cartes à la fin de la journée. Des clôtures fortes consécutives confirment la tendance.

🟡 Un volume élevé à la clôture signifie continuation le matin. Le volume est la conviction. Il est souvent transféré à la session suivante.

🟡 La première heure définit le cadre pour la journée en cours. La majeure partie de la plage quotidienne se forme tôt.

🟡 Quatre principes éternels de l'action des prix :

• Les tendances se poursuivent plus souvent qu'elles ne se retournent ;

• L'impulsion précède le prix ;

• Les tendances se terminent par un climax ;

• Les marchés alternent entre expansion et contraction.

🟡 Personne ne connaît l'avenir. Un trader réussi ne prédit pas, mais réagit aux actions du marché.

Ces règles ont des dizaines d'années, mais elles s'adaptent toujours parfaitement aux marchés. Parce que les marchés changent, mais le comportement humain non. Ces règles de Linda Raschke montrent à quel point il est important de comprendre la structure du marché et le comportement des prix. Mais les appliquer manuellement est long et subjectif.

Si vous préférez des solutions techniques prêtes à l'emploi plutôt que l'analyse manuelle – dans ma chaîne, je publie des indicateurs et des conseillers fonctionnels pour MetaTrader, qui aident à automatiser le trading basé sur des régularités de marché éprouvées: https://www.mql5.com/fr/channels/trendscalper

