Divergence MACD : une force féroce sur votre plateforme MT5

Je vous présente l’indicateur personnalisé “Divergence Bomber”, un véritable système de trading tout-en-un, basé sur la stratégie de divergence MACD — une arme redoutable dans l’arsenal des traders techniques.



Sa mission ? Détecter automatiquement les divergences entre le prix et le MACD, et générer des signaux de trading clairs et puissants (avec notifications push incluses), indiquant la probabilité de mouvement futur du marché.

Le taux de précision moyen dépasse les 98 %, de quoi booster votre edge. Pour une démonstration complète de son fonctionnement, visionnez la vidéo de présentation disponible sur cette page.

Le système intègre une gestion du risque sérieuse, avec Stop Loss automatique et fermeture dynamique des positions en cas de drawdown.





Chaque acheteur bénéficie également de bonus exclusifs sans frais supplémentaires :

Bomber Utility – un assistant de trading automatique qui gère chaque trade, place les niveaux de Stop Loss et Take Profit, et ferme les positions selon la stratégie. Vous ouvrez une position, et le bot fait le reste.

Fichiers de configuration (set files) optimisés pour une large gamme d’actifs

Set files pour Bomber Utility avec trois profils de risque prêts à l’emploi : “Risque minimal”, “Risque équilibré”, et “Stratégie attentiste”

Un tutoriel vidéo pas-à-pas, pour installer, configurer et commencer à trader rapidement et efficacement

Important : Pour recevoir tous les bonus mentionnés, contactez directement le vendeur via messagerie privée sur la plateforme MQL5.

Page produit : https://www.mql5.com/fr/market/product/136033?source=Site+Profile+Seller

Caractéristiques techniques de Divergence Bomber :

Actifs pris en charge : AUDCAD, AUDCHF, AUDSGD, AUDUSD, CADCHF, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURNZD, EURSGD, EURUSD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDCAD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDSGD

Unités de temps recommandées : M15, H1, H4

(plus l’unité de temps est élevée, plus le signal est fiable et plus le potentiel de mouvement est important)

Heures de trading : 24h/24, 7j/7 — le marché ne dort jamais, et votre stratégie non plus

Capital de départ conseillé : à partir de 100 $