AI? What's the PRANK ?

Salutations !

Aujourd’hui, on m’a encore une fois interrogé sur les principes de l’IA que de nombreuses personnes utilisent dans leur logiciel MQL.

À la demande de mes utilisateurs, j'ai décidé d'écrire un court article à ce sujet.





Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles de plus en plus de systèmes MQL ont commencé à acquérir la marque d’être fabriqués avec l’IA, ou supposément dotés d’une IA intégrée.





La question est : êtes-vous prêt à confier la gestion de votre voiture à l’intelligence artificielle ?





Bien sûr que non !

Soyons honnêtes, certains intellectuels (personnes vivantes) tout à fait vivants ne peuvent toujours pas faire face à cela !

Eh bien, presque un peu... Juste un tout petit peu





Le principal problème de toute IA est la formation et les ressources nécessaires.

Dans la vie réelle, il faudrait un superordinateur pour entraîner un tel réseau de neurones artificiels.

Il faut de 2 à 5 ans à une personne pour comprendre cela, juste pour aller faire caca toute seule =D





Pendant ce temps, tout marché aura changé depuis longtemps et nous devrons suivre à nouveau une formation.

Bien sûr, vous dites que nous pouvons utiliser une IA prête à l'emploi, ChatGPT / OpenAI / DeekPik DeepSeek

Mais comment le former correctement ? Lui faire simplement observer le marché et inventer le comportement des transactions ?

C’est complètement absurde et cela vous coûtera très, très cher.

Par conséquent, il existe généralement à l’intérieur de tout système un algorithme primitif basé sur des indicateurs.

Ensuite, nous ajoutons le mot AI (OpenAI) à la description du système et créons la possibilité d'écrire des messages avec ChatGPT, par exemple

Ce ne sont que des emballages de bonbons et de jolis emballages, rien de plus.





De tels systèmes existent, mais ils sont très coûteux et nécessitent une formation constante, ce qui consomme une quantité énorme de ressources.

Mais même eux font d’énormes erreurs et bévues.

Ne vous laissez donc pas tromper dans aucun cas, c'est extrêmement difficile à créer, surtout sur MQL.





Il existe également une deuxième raison à l'origine de tels systèmes : la suroptimisation excessive.

Lorsque vous obtenez des résultats trop parfaits lors des tests d'IA.

En général, ces systèmes se souviennent simplement des meilleurs points d’entrée et de sortie du marché.

Il s’agit d’une boîte noire ordinaire dans laquelle vous ne pourrez pas gérer le système et optimiser d’autres paires de devises.





J'ai toujours été contre la boîte noire, c'est très dangereux d'acheter de tels systèmes.

Demain, ils pourraient tout simplement cesser de travailler et vous ne pourrez rien y faire.

Il existe de nombreux cas de ce type dans MQL5.





C'est pourquoi nous n'utilisons JAMAIS l'IA ou la boîte noire.

Pas d'IA + Pas de boîte noire + Pas de martingale

Seuls les paramètres ouverts, seul l'algorithme clair de travail et le comportement du code.





Nous n'autorisons pas non plus PLUS DE optimisation du marché.



Il s'agit d'une continuation du trading, donc nos paramètres ne sont pas parfaits.

Ces paramètres peuvent toujours être améliorés pour l'année en cours, mais cela constituera déjà une optimisation excessive.

C'est comme marcher au bord d'une falaise, oui, le vent souffle plus vite là-bas, mais il est toujours si facile et simple de tomber.





Par conséquent, l’IA présente toujours une forte suroptimisation du marché.

Cela pourrait donc fonctionner pendant un certain temps, puis le marché changera légèrement et toute la boîte noire de l'IA devra être recyclée.





Merci d'avoir lu cet article jusqu'au bout, j'espère qu'il n'était pas ennuyeux !