Caractéristiques des systèmes de trading automatisés

Les systèmes de trading automatisés vous permettent de définir des règles spécifiques pour entrer et sortir d'une position, qui seront automatiquement exécutées.

Ainsi, le système analysera le marché à la recherche d'opportunités de vente ou d'achat, en fonction des règles que l'utilisateur y a mises.

Certaines fonctionnalités des systèmes de trading automatisés :

Réaction du système.

Des actions qui peuvent être complexes pour un humain sont exécutées rapidement et efficacement par un robot en quelques millisecondes. Le résultat du trading peut changer considérablement si l'entrée sur le marché et la sortie de celui-ci se produisent instantanément selon une stratégie donnée.

Dans les conditions de marché volatiles d'aujourd'hui, une réponse rapide du système peut être la clé entre une petite perte et une perte catastrophique.

Multitâche.

Les robots peuvent prendre en compte de nombreux facteurs : les graphiques des prix des actifs, le temps de négociation, la propagation et même les événements politiques - tout ce qui est inclus dans leur algorithme.

Manque d'émotion.

Les gens font souvent des erreurs par peur de perdre ou par cupidité, ils s'assoient dans une position dans l'espoir d'obtenir plus de profit. Les systèmes de trading automatisés éliminent ces facteurs négatifs car ils négocient strictement selon l'algorithme. Comme on dit, l'estomac du robot ne fait pas mal.

Répartition des risques.

Les systèmes de trading automatisés peuvent négocier plusieurs comptes à la fois en utilisant différentes stratégies, suivre plusieurs marchés, négocier plusieurs instruments et contrôler plusieurs positions. Ainsi, il y a diversification entre de nombreux instruments.

Prévisibilité.

Jusqu'au moment où le robot de trading ouvre une position, le système fixe les paramètres de limitation des pertes en cas de trade perdant et le niveau de prise de profit si le trade est rentable.

Le robot fait exactement ce qui est écrit dans son code. Ainsi, le système peut être facilement testé sur des données historiques, cela vous permet de déterminer les possibilités de la stratégie, telles que les profits et pertes moyens, qui peuvent être attendus à l'avenir.

Ces dernières années, les robots de trading gagnent de plus en plus en popularité. Tous les commerçants ne veulent pas s'asseoir à l'écran toute la journée pour négocier manuellement. Il est beaucoup plus facile et plus correct d'utiliser un produit logiciel fiable qui rapporte de l'argent, comme Chill and Dream EA .

Pourquoi est-ce que je recommande d'utiliser Chill and Dream EA ?

Le système utilise la nuit calme pour négocier sur les principales paires de devises GBPUSD, EURUSD, EURGBP M5.

Le système contrôle le glissement et les spreads des courtiers, dispose d'un grand filtre de propagation et d'un filtre de nouvelles puissant.

L'algorithme de travail vous permet de déterminer automatiquement le décalage du fuseau horaire de votre courtier et de vous y adapter en temps réel.

Chaque transaction a un stop loss protecteur fixe et un suivi automatique des bénéfices.

La stratégie utilise des commandes en attente de type Limite, ce qui vous permet d'obtenir un glissement positif et de passer des commandes immédiatement sur le serveur du courtier.

