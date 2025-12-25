SeñalesSecciones
Salim Kaddour

ShCooPee

Salim Kaddour
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 45 USD al mes
incremento desde 2025 -7%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
35
Transacciones Rentables:
22 (62.85%)
Transacciones Irrentables:
13 (37.14%)
Mejor transacción:
53.02 USD
Peor transacción:
-48.71 USD
Beneficio Bruto:
142.53 USD (14 353 pips)
Pérdidas Brutas:
-210.48 USD (20 977 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (53.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
66.76 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.10
Actividad comercial:
15.85%
Carga máxima del depósito:
4.68%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
35
Tiempo medio de espera:
26 minutos
Factor de Recuperación:
-0.66
Transacciones Largas:
20 (57.14%)
Transacciones Cortas:
15 (42.86%)
Factor de Beneficio:
0.68
Beneficio Esperado:
-1.94 USD
Beneficio medio:
6.48 USD
Pérdidas medias:
-16.19 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-102.27 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-102.27 USD (4)
Crecimiento al mes:
-6.79%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
89.67 USD
Máxima:
102.27 USD (9.97%)
Reducción relativa:
De balance:
9.94% (100.47 USD)
De fondos:
7.29% (74.80 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -68
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -6.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +53.02 USD
Peor transacción: -49 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +53.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -102.27 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.17 × 42
ICMarketsSC-Live24
2.25 × 67
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
ShCooPee 2.0 Pro Signal - XAUUSD Scalping

Dual-Strategy Gold Trading | MT4 Signal

Automated XAUUSD scalping using Parabolic SAR + Bollinger Bands strategies. Smart order management (max 4 positions), dynamic trailing stops, and 10% drawdown protection with auto-recovery.

Strategy: M5 timeframe | SAR trend following + BB reversals
Risk: 5% per trade (adjustable) | MaxOrders: 4
Protection: Auto-stop at 10% DD, restarts after cooldown

Minimum to Follow: $500

⚠️ CRITICAL: Zero Spread Broker Required
This signal requires a zero spread or raw spread broker for optimal performance. High spreads will significantly impact profitability.


2025.12.29 14:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 17:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 16:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 15:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 06:05
Share of trading days is too low
2025.12.26 06:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.26 06:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 13:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 13:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 12:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.25 12:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 12:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
ShCooPee
45 USD al mes
-7%
0
0
USD
932
USD
1
100%
35
62%
16%
0.67
-1.94
USD
10%
1:500
