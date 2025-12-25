- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-68
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-6.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Charge de dépôt
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.17 × 42
|
ICMarketsSC-Live24
|2.25 × 67
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
Dual-Strategy Gold Trading | MT4 Signal
Automated XAUUSD scalping using Parabolic SAR + Bollinger Bands strategies. Smart order management (max 4 positions), dynamic trailing stops, and 10% drawdown protection with auto-recovery.
Strategy: M5 timeframe | SAR trend following + BB reversals
Risk: 5% per trade (adjustable) | MaxOrders: 4
Protection: Auto-stop at 10% DD, restarts after cooldown
Minimum to Follow: $500
⚠️ CRITICAL: Zero Spread Broker Required
This signal requires a zero spread or raw spread broker for optimal performance. High spreads will significantly impact profitability.
