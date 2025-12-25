- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-68
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-6.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Dual-Strategy Gold Trading | MT4 Signal
Automated XAUUSD scalping using Parabolic SAR + Bollinger Bands strategies. Smart order management (max 4 positions), dynamic trailing stops, and 10% drawdown protection with auto-recovery.
Strategy: M5 timeframe | SAR trend following + BB reversals
Risk: 5% per trade (adjustable) | MaxOrders: 4
Protection: Auto-stop at 10% DD, restarts after cooldown
Minimum to Follow: $500
⚠️ CRITICAL: Zero Spread Broker Required
This signal requires a zero spread or raw spread broker for optimal performance. High spreads will significantly impact profitability.
USD
USD
USD