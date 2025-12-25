- 자본
트레이드:
167
이익 거래:
120 (71.85%)
손실 거래:
47 (28.14%)
최고의 거래:
53.02 USD
최악의 거래:
-48.71 USD
총 수익:
371.35 USD (37 644 pips)
총 손실:
-348.65 USD (34 611 pips)
연속 최대 이익:
13 (23.27 USD)
연속 최대 이익:
66.76 USD (5)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
11.17%
최대 입금량:
6.50%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
91
평균 유지 시간:
19 분
회복 요인:
0.17
롱(주식매수):
74 (44.31%)
숏(주식차입매도):
93 (55.69%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
0.14 USD
평균 이익:
3.09 USD
평균 손실:
-7.42 USD
연속 최대 손실:
4 (-102.27 USD)
연속 최대 손실:
-102.27 USD (4)
월별 성장률:
2.27%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
106.77 USD
최대한의:
132.21 USD (12.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.88% (132.03 USD)
자본금별:
14.08% (130.97 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|167
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|23
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +53.02 USD
최악의 거래: -49 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +23.27 USD
연속 최대 손실: -102.27 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
ShCooPee 2.0 Pro Signal - XAUUSD Scalping
Strategy: M5 timeframe | SAR trend following + BB reversals
Minimum to Follow: $500
⚠️ CRITICAL: Zero Spread Broker Required
Dual-Strategy Gold Trading | MT4 Signal
Automated XAUUSD scalping using Parabolic SAR + Bollinger Bands strategies. Smart order management (max 4 positions), dynamic trailing stops, and 10% drawdown protection with auto-recovery.
Strategy: M5 timeframe | SAR trend following + BB reversals
Risk: 5% per trade (adjustable) | MaxOrders: 4
Protection: Auto-stop at 10% DD, restarts after cooldown
Minimum to Follow: $500
⚠️ CRITICAL: Zero Spread Broker Required
This signal requires a zero spread or raw spread broker for optimal performance. High spreads will significantly impact profitability.
리뷰 없음
