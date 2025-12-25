SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / ShCooPee
Salim Kaddour

ShCooPee

Salim Kaddour
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 45 USD por mês
crescimento desde 2025 -7%
FusionMarkets-Live 2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
35
Negociações com lucro:
22 (62.85%)
Negociações com perda:
13 (37.14%)
Melhor negociação:
53.02 USD
Pior negociação:
-48.71 USD
Lucro bruto:
142.53 USD (14 353 pips)
Perda bruta:
-210.48 USD (20 977 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (53.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
66.76 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.10
Atividade de negociação:
15.85%
Depósito máximo carregado:
4.68%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
26 minutos
Fator de recuperação:
-0.66
Negociações longas:
20 (57.14%)
Negociações curtas:
15 (42.86%)
Fator de lucro:
0.68
Valor esperado:
-1.94 USD
Lucro médio:
6.48 USD
Perda média:
-16.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-102.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-102.27 USD (4)
Crescimento mensal:
-6.79%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
89.67 USD
Máximo:
102.27 USD (9.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.94% (100.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.29% (74.80 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -68
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -6.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +53.02 USD
Pior negociação: -49 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +53.37 USD
Máxima perda consecutiva: -102.27 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.17 × 42
ICMarketsSC-Live24
2.25 × 67
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
ShCooPee 2.0 Pro Signal - XAUUSD Scalping

Dual-Strategy Gold Trading | MT4 Signal

Automated XAUUSD scalping using Parabolic SAR + Bollinger Bands strategies. Smart order management (max 4 positions), dynamic trailing stops, and 10% drawdown protection with auto-recovery.

Strategy: M5 timeframe | SAR trend following + BB reversals
Risk: 5% per trade (adjustable) | MaxOrders: 4
Protection: Auto-stop at 10% DD, restarts after cooldown

Minimum to Follow: $500

⚠️ CRITICAL: Zero Spread Broker Required
This signal requires a zero spread or raw spread broker for optimal performance. High spreads will significantly impact profitability.


Sem comentários
2025.12.29 14:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 17:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 16:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 15:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 06:05
Share of trading days is too low
2025.12.26 06:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.26 06:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 13:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 13:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 12:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.25 12:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 12:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
ShCooPee
45 USD por mês
-7%
0
0
USD
932
USD
1
100%
35
62%
16%
0.67
-1.94
USD
10%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.