SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ShCooPee
Salim Kaddour

ShCooPee

Salim Kaddour
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 45 USD al mese
crescita dal 2025 -7%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
22 (62.85%)
Loss Trade:
13 (37.14%)
Best Trade:
53.02 USD
Worst Trade:
-48.71 USD
Profitto lordo:
142.53 USD (14 353 pips)
Perdita lorda:
-210.48 USD (20 977 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (53.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66.76 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
13.08%
Massimo carico di deposito:
4.87%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
-0.66
Long Trade:
20 (57.14%)
Short Trade:
15 (42.86%)
Fattore di profitto:
0.68
Profitto previsto:
-1.94 USD
Profitto medio:
6.48 USD
Perdita media:
-16.19 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-102.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-102.27 USD (4)
Crescita mensile:
-6.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
89.67 USD
Massimale:
102.27 USD (9.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.94% (100.47 USD)
Per equità:
7.29% (74.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -68
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -6.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +53.02 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +53.37 USD
Massima perdita consecutiva: -102.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.17 × 42
ICMarketsSC-Live24
2.25 × 67
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
ShCooPee 2.0 Pro Signal - XAUUSD Scalping

Dual-Strategy Gold Trading | MT4 Signal

Automated XAUUSD scalping using Parabolic SAR + Bollinger Bands strategies. Smart order management (max 4 positions), dynamic trailing stops, and 10% drawdown protection with auto-recovery.

Strategy: M5 timeframe | SAR trend following + BB reversals
Risk: 5% per trade (adjustable) | MaxOrders: 4
Protection: Auto-stop at 10% DD, restarts after cooldown

Minimum to Follow: $500

⚠️ CRITICAL: Zero Spread Broker Required
This signal requires a zero spread or raw spread broker for optimal performance. High spreads will significantly impact profitability.


Non ci sono recensioni
2025.12.29 14:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 17:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 16:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 15:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 06:05
Share of trading days is too low
2025.12.26 06:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.26 06:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 13:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 13:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 12:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.25 12:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 12:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
