|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-68
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-6.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.17 × 42
|
ICMarketsSC-Live24
|2.25 × 67
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
Dual-Strategy Gold Trading | MT4 Signal
Automated XAUUSD scalping using Parabolic SAR + Bollinger Bands strategies. Smart order management (max 4 positions), dynamic trailing stops, and 10% drawdown protection with auto-recovery.
Strategy: M5 timeframe | SAR trend following + BB reversals
Risk: 5% per trade (adjustable) | MaxOrders: 4
Protection: Auto-stop at 10% DD, restarts after cooldown
Minimum to Follow: $500
⚠️ CRITICAL: Zero Spread Broker Required
This signal requires a zero spread or raw spread broker for optimal performance. High spreads will significantly impact profitability.
