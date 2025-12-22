SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Gold Miner
Khor Yeaw Khoing

Gold Miner

Khor Yeaw Khoing
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD al mes
incremento desde 2025 -79%
VTMarkets-Live 2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
82
Transacciones Rentables:
55 (67.07%)
Transacciones Irrentables:
27 (32.93%)
Mejor transacción:
34.55 USD
Peor transacción:
-26.67 USD
Beneficio Bruto:
208.52 USD (11 968 pips)
Pérdidas Brutas:
-203.88 USD (10 933 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (91.92 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
91.92 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
9.27%
Carga máxima del depósito:
124.64%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
82
Tiempo medio de espera:
13 minutos
Factor de Recuperación:
0.04
Transacciones Largas:
48 (58.54%)
Transacciones Cortas:
34 (41.46%)
Factor de Beneficio:
1.02
Beneficio Esperado:
0.06 USD
Beneficio medio:
3.79 USD
Pérdidas medias:
-7.55 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-17.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-47.06 USD (3)
Crecimiento al mes:
-78.82%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
112.84 USD (66.98%)
Reducción relativa:
De balance:
93.61% (112.84 USD)
De fondos:
37.53% (8.70 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD-STD 82
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD-STD 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD-STD 1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +34.55 USD
Peor transacción: -27 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +91.92 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -17.42 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.26 10:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 13:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 13:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 12:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 12:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 12:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 12:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 11:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 11:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 10:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 09:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 08:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 07:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 06:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 05:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 11:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 11:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Gold Miner
35 USD al mes
-79%
0
0
USD
20
USD
1
0%
82
67%
9%
1.02
0.06
USD
94%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.