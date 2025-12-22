- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
82
利益トレード:
55 (67.07%)
損失トレード:
27 (32.93%)
ベストトレード:
34.55 USD
最悪のトレード:
-26.67 USD
総利益:
208.52 USD (11 968 pips)
総損失:
-203.88 USD (10 933 pips)
最大連続の勝ち:
7 (91.92 USD)
最大連続利益:
91.92 USD (7)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
9.27%
最大入金額:
124.64%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
82
平均保有時間:
13 分
リカバリーファクター:
0.04
長いトレード:
48 (58.54%)
短いトレード:
34 (41.46%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.06 USD
平均利益:
3.79 USD
平均損失:
-7.55 USD
最大連続の負け:
4 (-17.42 USD)
最大連続損失:
-47.06 USD (3)
月間成長:
-78.82%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
112.84 USD (66.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
93.61% (112.84 USD)
エクイティによる:
37.53% (8.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD-STD
|5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD-STD
|1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +34.55 USD
最悪のトレード: -27 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +91.92 USD
最大連続損失: -17.42 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
