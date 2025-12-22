- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
61
盈利交易:
46 (75.40%)
亏损交易:
15 (24.59%)
最好交易:
34.55 USD
最差交易:
-26.67 USD
毛利:
193.11 USD (10 819 pips)
毛利亏损:
-144.11 USD (7 227 pips)
最大连续赢利:
7 (91.92 USD)
最大连续盈利:
91.92 USD (7)
夏普比率:
0.16
交易活动:
7.55%
最大入金加载:
90.36%
最近交易:
13 几分钟前
每周交易:
62
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
0.59
长期交易:
32 (52.46%)
短期交易:
29 (47.54%)
利润因子:
1.34
预期回报:
0.80 USD
平均利润:
4.20 USD
平均损失:
-9.61 USD
最大连续失误:
3 (-47.06 USD)
最大连续亏损:
-47.06 USD (3)
每月增长:
32.76%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
82.48 USD (48.96%)
相对跌幅:
结余:
71.41% (82.48 USD)
净值:
36.48% (24.89 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-STD
|49
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-STD
|3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +34.55 USD
最差交易: -27 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +91.92 USD
最大连续亏损: -47.06 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
33%
0
0
USD
USD
53
USD
USD
1
0%
61
75%
8%
1.34
0.80
USD
USD
71%
1:500