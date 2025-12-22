- Прирост
Всего трейдов:
95
Прибыльных трейдов:
62 (65.26%)
Убыточных трейдов:
33 (34.74%)
Лучший трейд:
34.55 USD
Худший трейд:
-26.67 USD
Общая прибыль:
232.42 USD (13 797 pips)
Общий убыток:
-247.28 USD (15 270 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (91.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
91.92 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
8.13%
Макс. загрузка депозита:
124.64%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
95
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
-0.11
Длинных трейдов:
54 (56.84%)
Коротких трейдов:
41 (43.16%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-0.16 USD
Средняя прибыль:
3.75 USD
Средний убыток:
-7.49 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-17.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-47.06 USD (3)
Прирост в месяц:
-99.70%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.86 USD
Максимальная:
132.34 USD (78.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.91% (132.34 USD)
По эквити:
44.23% (2.07 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|95
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-STD
|-15
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-STD
|-1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
-100%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
1
0%
95
65%
8%
0.93
-0.16
USD
USD
100%
1:500