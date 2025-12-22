СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gold Miner
Khor Yeaw Khoing

Gold Miner

Khor Yeaw Khoing
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 -100%
VTMarkets-Live 2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
95
Прибыльных трейдов:
62 (65.26%)
Убыточных трейдов:
33 (34.74%)
Лучший трейд:
34.55 USD
Худший трейд:
-26.67 USD
Общая прибыль:
232.42 USD (13 797 pips)
Общий убыток:
-247.28 USD (15 270 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (91.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
91.92 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
8.13%
Макс. загрузка депозита:
124.64%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
95
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
-0.11
Длинных трейдов:
54 (56.84%)
Коротких трейдов:
41 (43.16%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-0.16 USD
Средняя прибыль:
3.75 USD
Средний убыток:
-7.49 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-17.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-47.06 USD (3)
Прирост в месяц:
-99.70%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.86 USD
Максимальная:
132.34 USD (78.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.91% (132.34 USD)
По эквити:
44.23% (2.07 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-STD 95
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-STD -15
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-STD -1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +34.55 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +91.92 USD
Макс. убыток в серии: -17.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.26 10:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 13:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 13:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 12:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 12:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 12:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 12:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 11:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 11:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 10:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 09:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 08:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 07:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 06:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 05:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 11:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 11:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Miner
35 USD в месяц
-100%
0
0
USD
0
USD
1
0%
95
65%
8%
0.93
-0.16
USD
100%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.