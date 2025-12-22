SinaisSeções
Khor Yeaw Khoing

Gold Miner

Khor Yeaw Khoing
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -79%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
82
Negociações com lucro:
55 (67.07%)
Negociações com perda:
27 (32.93%)
Melhor negociação:
34.55 USD
Pior negociação:
-26.67 USD
Lucro bruto:
208.52 USD (11 968 pips)
Perda bruta:
-203.88 USD (10 933 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (91.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
91.92 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
9.27%
Depósito máximo carregado:
124.64%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
82
Tempo médio de espera:
13 minutos
Fator de recuperação:
0.04
Negociações longas:
48 (58.54%)
Negociações curtas:
34 (41.46%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.06 USD
Lucro médio:
3.79 USD
Perda média:
-7.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-17.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-47.06 USD (3)
Crescimento mensal:
-78.82%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
112.84 USD (66.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
93.61% (112.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
37.53% (8.70 USD)

Distribuição

  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +34.55 USD
Pior negociação: -27 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +91.92 USD
Máxima perda consecutiva: -17.42 USD

Sem comentários
2025.12.26 10:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 13:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 13:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 12:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 12:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 12:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 12:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 11:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 11:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 10:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 09:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 08:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 07:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 06:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 05:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 11:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 11:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
