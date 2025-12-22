- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
82
Negociações com lucro:
55 (67.07%)
Negociações com perda:
27 (32.93%)
Melhor negociação:
34.55 USD
Pior negociação:
-26.67 USD
Lucro bruto:
208.52 USD (11 968 pips)
Perda bruta:
-203.88 USD (10 933 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (91.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
91.92 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
9.27%
Depósito máximo carregado:
124.64%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
82
Tempo médio de espera:
13 minutos
Fator de recuperação:
0.04
Negociações longas:
48 (58.54%)
Negociações curtas:
34 (41.46%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.06 USD
Lucro médio:
3.79 USD
Perda média:
-7.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-17.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-47.06 USD (3)
Crescimento mensal:
-78.82%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
112.84 USD (66.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
93.61% (112.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
37.53% (8.70 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD-STD
|5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD-STD
|1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +34.55 USD
Pior negociação: -27 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +91.92 USD
Máxima perda consecutiva: -17.42 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
35 USD por mês
-79%
0
0
USD
USD
20
USD
USD
1
0%
82
67%
9%
1.02
0.06
USD
USD
94%
1:500