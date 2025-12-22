SignaleKategorien
Khor Yeaw Khoing

Gold Miner

Khor Yeaw Khoing
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -100%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
95
Gewinntrades:
62 (65.26%)
Verlusttrades:
33 (34.74%)
Bester Trade:
34.55 USD
Schlechtester Trade:
-26.67 USD
Bruttoprofit:
232.42 USD (13 797 pips)
Bruttoverlust:
-247.28 USD (15 270 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (91.92 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
91.92 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
8.13%
Max deposit load:
124.64%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
95
Durchschn. Haltezeit:
12 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.11
Long-Positionen:
54 (56.84%)
Short-Positionen:
41 (43.16%)
Profit-Faktor:
0.94
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.49 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-17.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-47.06 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-99.70%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
14.86 USD
Maximaler:
132.34 USD (78.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
99.91% (132.34 USD)
Kapital:
44.23% (2.07 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD-STD 95
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD-STD -15
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD-STD -1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +34.55 USD
Schlechtester Trade: -27 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +91.92 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -17.42 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.26 10:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 13:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 13:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 12:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 12:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 12:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 12:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 11:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 11:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 10:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 09:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 08:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 07:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 06:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 05:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 11:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 11:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
