Alan Rocchi

AlphaTrend

Alan Rocchi
0 comentarios
Fiabilidad
35 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 177%
FortunePrime-Live2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
531
Transacciones Rentables:
281 (52.91%)
Transacciones Irrentables:
250 (47.08%)
Mejor transacción:
190.60 USD
Peor transacción:
-92.45 USD
Beneficio Bruto:
6 033.75 USD (330 995 605 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 261.40 USD (256 378 775 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (162.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
387.25 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
51.77%
Carga máxima del depósito:
2.05%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
5.80
Transacciones Largas:
354 (66.67%)
Transacciones Cortas:
177 (33.33%)
Factor de Beneficio:
1.42
Beneficio Esperado:
3.34 USD
Beneficio medio:
21.47 USD
Pérdidas medias:
-17.05 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-68.14 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-180.45 USD (3)
Crecimiento al mes:
4.15%
Pronóstico anual:
50.38%
Trading algorítmico:
7%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.36 USD
Máxima:
305.79 USD (10.74%)
Reducción relativa:
De balance:
10.74% (305.79 USD)
De fondos:
3.61% (95.30 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 214
XAUUSD 156
USTEC 93
US30 68
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 715
XAUUSD 228
USTEC 506
US30 324
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 218K
XAUUSD 349K
USTEC 56M
US30 18M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FortunePrime-Live2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

AlphaTrend Portfolio - Descripción body { font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6; max-width: 800px; margin: 40px auto; padding: 20px; color: #333; } h1 { color: #2c3e50; border-bottom: 3px solid #3498db; padding-bottom: 10px; } h2 { color: #34495e; margin-top: 30px; } p { margin: 15px 0; text-align: justify; } Descripción del Portafolio

AlphaTrend Portfolio es una estrategia completamente sistemática basada en modelos de seguimiento de tendencias intradía, diseñada para capturar movimientos direccionales de alta probabilidad mientras mantiene una estricta gestión del riesgo sin exposición nocturna. El portafolio está compuesto por 5 estrategias independientes, divididas en dos grupos principales:

1. Estrategias Intradía de Ruptura (Continuación de Tendencia)

Operan en XAUUSD (ST013), GBPUSD (ST015) y USDJPY (ST012). Estas estrategias identifican máximos y mínimos relativos de sesión, iniciando posiciones cuando el precio rompe niveles estadísticamente relevantes que señalan una potencial continuación de tendencia. Todas las posiciones se cierran al final del día con gestión dinámica del stop-loss.

2. Estrategias Long-Only en Índices de EE.UU. (Modelos de Sesgo Estadístico)

Operan en NASDAQ (ST025) y DOW JONES (ST026). Estrategias long-only que abren posiciones en la apertura del mercado basándose en ventajas estadísticas y estacionales, aprovechando el sesgo alcista histórico de los índices bursátiles estadounidenses. Todas las posiciones se cierran antes del cierre del mercado.

Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AlphaTrend
177%
0
0
USD
2.8K
USD
35
7%
531
52%
52%
1.41
3.34
USD
11%
1:500
