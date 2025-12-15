- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|214
|XAUUSD
|156
|USTEC
|93
|US30
|68
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|715
|XAUUSD
|228
|USTEC
|506
|US30
|324
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|218K
|XAUUSD
|349K
|USTEC
|56M
|US30
|18M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FortunePrime-Live2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
AlphaTrend Portfolio es una estrategia completamente sistemática basada en modelos de seguimiento de tendencias intradía, diseñada para capturar movimientos direccionales de alta probabilidad mientras mantiene una estricta gestión del riesgo sin exposición nocturna. El portafolio está compuesto por 5 estrategias independientes, divididas en dos grupos principales:
1. Estrategias Intradía de Ruptura (Continuación de Tendencia)
Operan en XAUUSD (ST013), GBPUSD (ST015) y USDJPY (ST012). Estas estrategias identifican máximos y mínimos relativos de sesión, iniciando posiciones cuando el precio rompe niveles estadísticamente relevantes que señalan una potencial continuación de tendencia. Todas las posiciones se cierran al final del día con gestión dinámica del stop-loss.
2. Estrategias Long-Only en Índices de EE.UU. (Modelos de Sesgo Estadístico)
Operan en NASDAQ (ST025) y DOW JONES (ST026). Estrategias long-only que abren posiciones en la apertura del mercado basándose en ventajas estadísticas y estacionales, aprovechando el sesgo alcista histórico de los índices bursátiles estadounidenses. Todas las posiciones se cierran antes del cierre del mercado.
USD
USD
USD