AlphaTrend Portfolio - Descripción body { font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6; max-width: 800px; margin: 40px auto; padding: 20px; color: #333; } h1 { color: #2c3e50; border-bottom: 3px solid #3498db; padding-bottom: 10px; } h2 { color: #34495e; margin-top: 30px; } p { margin: 15px 0; text-align: justify; } Descripción del Portafolio

AlphaTrend Portfolio es una estrategia completamente sistemática basada en modelos de seguimiento de tendencias intradía, diseñada para capturar movimientos direccionales de alta probabilidad mientras mantiene una estricta gestión del riesgo sin exposición nocturna. El portafolio está compuesto por 5 estrategias independientes, divididas en dos grupos principales:

1. Estrategias Intradía de Ruptura (Continuación de Tendencia)

Operan en XAUUSD (ST013), GBPUSD (ST015) y USDJPY (ST012). Estas estrategias identifican máximos y mínimos relativos de sesión, iniciando posiciones cuando el precio rompe niveles estadísticamente relevantes que señalan una potencial continuación de tendencia. Todas las posiciones se cierran al final del día con gestión dinámica del stop-loss.

2. Estrategias Long-Only en Índices de EE.UU. (Modelos de Sesgo Estadístico)

Operan en NASDAQ (ST025) y DOW JONES (ST026). Estrategias long-only que abren posiciones en la apertura del mercado basándose en ventajas estadísticas y estacionales, aprovechando el sesgo alcista histórico de los índices bursátiles estadounidenses. Todas las posiciones se cierran antes del cierre del mercado.