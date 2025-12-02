SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Sovereign Alpha Universe
Hendra Angga Laksana

Sovereign Alpha Universe

Hendra Angga Laksana
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1002 USD al mes
incremento desde 2025 38%
FBS-Real-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
151
Transacciones Rentables:
120 (79.47%)
Transacciones Irrentables:
31 (20.53%)
Mejor transacción:
21.74 USD
Peor transacción:
-19.47 USD
Beneficio Bruto:
511.03 USD (57 668 pips)
Pérdidas Brutas:
-127.26 USD (16 909 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (61.93 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
68.69 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.47
Actividad comercial:
99.24%
Carga máxima del depósito:
9.02%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
52
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
19.71
Transacciones Largas:
92 (60.93%)
Transacciones Cortas:
59 (39.07%)
Factor de Beneficio:
4.02
Beneficio Esperado:
2.54 USD
Beneficio medio:
4.26 USD
Pérdidas medias:
-4.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-18.02 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19.47 USD (1)
Crecimiento al mes:
38.38%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
19.47 USD (1.66%)
Reducción relativa:
De balance:
1.66% (19.47 USD)
De fondos:
28.24% (352.04 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 25
GBPAUD 15
USDJPY 13
GBPUSD 12
EURNZD 11
EURAUD 10
GBPCAD 10
AUDJPY 9
EURGBP 8
NZDJPY 7
CADJPY 7
EURCAD 5
NZDCHF 5
CADCHF 5
GBPJPY 5
CHFJPY 2
AUDCAD 1
NZDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 227
GBPAUD 19
USDJPY 10
GBPUSD 22
EURNZD 11
EURAUD 14
GBPCAD 9
AUDJPY 8
EURGBP 6
NZDJPY 10
CADJPY 10
EURCAD 5
NZDCHF 11
CADCHF 9
GBPJPY 10
CHFJPY 1
AUDCAD 1
NZDCAD -1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 23K
GBPAUD 3K
USDJPY 708
GBPUSD 2.3K
EURNZD 2K
EURAUD 715
GBPCAD 598
AUDJPY 980
EURGBP 525
NZDJPY 1.6K
CADJPY 1.5K
EURCAD 750
NZDCHF 872
CADCHF 733
GBPJPY 1.6K
CHFJPY 157
AUDCAD 168
NZDCAD -128
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +21.74 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +61.93 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -18.02 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ILQAu-A1 Live
0.00 × 23
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 7
Exness-Real18
0.00 × 23
RoboForex-Pro-3
0.00 × 1
GDMFX-Live
0.00 × 5
Windsor-REAL
0.00 × 53
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 5
FXCC-Live
0.00 × 5
CMCMarkets1-Live
0.00 × 9
FBS-Real-12
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 14
ATFXGM8-Live
0.00 × 12
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 3
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
STOUK-Real
0.00 × 2
otros 340...
Sovereign Alpha Universe is a structured, multi-asset trading strategy focused on disciplined execution, stable growth, and controlled risk.
We trade XAUUSD and major Forex pairs using quantitative trend analysis, volatility mapping, and strict exposure limits.
No grid, no unlimited martingale — only selective, high-probability entries aligned with market structure.

Designed for investors seeking clarity, consistency, and capital preservation.

No hay comentarios
2025.12.08 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.02 16:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 16:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Sovereign Alpha Universe
1002 USD al mes
38%
0
0
USD
1.4K
USD
4
100%
151
79%
99%
4.01
2.54
USD
28%
1:500
Copiar

