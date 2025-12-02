- Incremento
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|GBPAUD
|15
|USDJPY
|13
|GBPUSD
|12
|EURNZD
|11
|EURAUD
|10
|GBPCAD
|10
|AUDJPY
|9
|EURGBP
|8
|NZDJPY
|7
|CADJPY
|7
|EURCAD
|5
|NZDCHF
|5
|CADCHF
|5
|GBPJPY
|5
|CHFJPY
|2
|AUDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|227
|GBPAUD
|19
|USDJPY
|10
|GBPUSD
|22
|EURNZD
|11
|EURAUD
|14
|GBPCAD
|9
|AUDJPY
|8
|EURGBP
|6
|NZDJPY
|10
|CADJPY
|10
|EURCAD
|5
|NZDCHF
|11
|CADCHF
|9
|GBPJPY
|10
|CHFJPY
|1
|AUDCAD
|1
|NZDCAD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|23K
|GBPAUD
|3K
|USDJPY
|708
|GBPUSD
|2.3K
|EURNZD
|2K
|EURAUD
|715
|GBPCAD
|598
|AUDJPY
|980
|EURGBP
|525
|NZDJPY
|1.6K
|CADJPY
|1.5K
|EURCAD
|750
|NZDCHF
|872
|CADCHF
|733
|GBPJPY
|1.6K
|CHFJPY
|157
|AUDCAD
|168
|NZDCAD
|-128
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 23
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 3
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 7
|
Exness-Real18
|0.00 × 23
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 1
|
GDMFX-Live
|0.00 × 5
|
Windsor-REAL
|0.00 × 53
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 5
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 9
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 14
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 12
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 3
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 1
|
STOUK-Real
|0.00 × 2
Sovereign Alpha Universe is a structured, multi-asset trading strategy focused on disciplined execution, stable growth, and controlled risk.
We trade XAUUSD and major Forex pairs using quantitative trend analysis, volatility mapping, and strict exposure limits.
No grid, no unlimited martingale — only selective, high-probability entries aligned with market structure.
Designed for investors seeking clarity, consistency, and capital preservation.
