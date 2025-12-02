- Crescita
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|EURCAD
|2
|USDJPY
|2
|AUDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|39
|EURCAD
|3
|USDJPY
|3
|AUDCAD
|1
|NZDCAD
|-1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.9K
|EURCAD
|384
|USDJPY
|412
|AUDCAD
|168
|NZDCAD
|-128
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US05-Live
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 16
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 4
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 16
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 11
|0.00 × 1
Sovereign Alpha Universe is a structured, multi-asset trading strategy focused on disciplined execution, stable growth, and controlled risk.
We trade XAUUSD and major Forex pairs using quantitative trend analysis, volatility mapping, and strict exposure limits.
No grid, no unlimited martingale — only selective, high-probability entries aligned with market structure.
Designed for investors seeking clarity, consistency, and capital preservation.
