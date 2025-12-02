- Прирост
Всего трейдов:
140
Прибыльных трейдов:
109 (77.85%)
Убыточных трейдов:
31 (22.14%)
Лучший трейд:
21.74 USD
Худший трейд:
-19.47 USD
Общая прибыль:
461.69 USD (52 308 pips)
Общий убыток:
-127.26 USD (16 909 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (61.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
63.61 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
99.24%
Макс. загрузка депозита:
9.02%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
62
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
17.18
Длинных трейдов:
87 (62.14%)
Коротких трейдов:
53 (37.86%)
Профит фактор:
3.63
Мат. ожидание:
2.39 USD
Средняя прибыль:
4.24 USD
Средний убыток:
-4.11 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-18.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.47 USD (1)
Прирост в месяц:
33.44%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
19.47 USD (1.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.66% (19.47 USD)
По эквити:
28.24% (352.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|USDJPY
|13
|GBPAUD
|13
|GBPUSD
|12
|GBPCAD
|10
|EURAUD
|9
|EURNZD
|9
|AUDJPY
|9
|NZDJPY
|7
|CADJPY
|7
|EURGBP
|6
|EURCAD
|5
|NZDCHF
|5
|CADCHF
|5
|GBPJPY
|5
|CHFJPY
|2
|AUDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|189
|USDJPY
|10
|GBPAUD
|17
|GBPUSD
|22
|GBPCAD
|9
|EURAUD
|10
|EURNZD
|10
|AUDJPY
|8
|NZDJPY
|10
|CADJPY
|10
|EURGBP
|3
|EURCAD
|5
|NZDCHF
|11
|CADCHF
|9
|GBPJPY
|10
|CHFJPY
|1
|AUDCAD
|1
|NZDCAD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|19K
|USDJPY
|708
|GBPAUD
|2.6K
|GBPUSD
|2.3K
|GBPCAD
|598
|EURAUD
|86
|EURNZD
|1.6K
|AUDJPY
|980
|NZDJPY
|1.6K
|CADJPY
|1.5K
|EURGBP
|311
|EURCAD
|750
|NZDCHF
|872
|CADCHF
|733
|GBPJPY
|1.6K
|CHFJPY
|157
|AUDCAD
|168
|NZDCAD
|-128
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +21.74 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +61.93 USD
Макс. убыток в серии: -18.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 23
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 3
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 7
|
Exness-Real18
|0.00 × 23
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 1
|
GDMFX-Live
|0.00 × 5
|
Windsor-REAL
|0.00 × 53
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 5
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 9
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 14
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 12
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 3
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 1
|
STOUK-Real
|0.00 × 2
Sovereign Alpha Universe is a structured, multi-asset trading strategy focused on disciplined execution, stable growth, and controlled risk.
We trade XAUUSD and major Forex pairs using quantitative trend analysis, volatility mapping, and strict exposure limits.
No grid, no unlimited martingale — only selective, high-probability entries aligned with market structure.
Designed for investors seeking clarity, consistency, and capital preservation.
