СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Sovereign Alpha Universe
Hendra Angga Laksana

Sovereign Alpha Universe

Hendra Angga Laksana
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 1002 USD в месяц
прирост с 2025 33%
FBS-Real-2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
140
Прибыльных трейдов:
109 (77.85%)
Убыточных трейдов:
31 (22.14%)
Лучший трейд:
21.74 USD
Худший трейд:
-19.47 USD
Общая прибыль:
461.69 USD (52 308 pips)
Общий убыток:
-127.26 USD (16 909 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (61.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
63.61 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
99.24%
Макс. загрузка депозита:
9.02%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
62
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
17.18
Длинных трейдов:
87 (62.14%)
Коротких трейдов:
53 (37.86%)
Профит фактор:
3.63
Мат. ожидание:
2.39 USD
Средняя прибыль:
4.24 USD
Средний убыток:
-4.11 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-18.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.47 USD (1)
Прирост в месяц:
33.44%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
19.47 USD (1.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.66% (19.47 USD)
По эквити:
28.24% (352.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 21
USDJPY 13
GBPAUD 13
GBPUSD 12
GBPCAD 10
EURAUD 9
EURNZD 9
AUDJPY 9
NZDJPY 7
CADJPY 7
EURGBP 6
EURCAD 5
NZDCHF 5
CADCHF 5
GBPJPY 5
CHFJPY 2
AUDCAD 1
NZDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 189
USDJPY 10
GBPAUD 17
GBPUSD 22
GBPCAD 9
EURAUD 10
EURNZD 10
AUDJPY 8
NZDJPY 10
CADJPY 10
EURGBP 3
EURCAD 5
NZDCHF 11
CADCHF 9
GBPJPY 10
CHFJPY 1
AUDCAD 1
NZDCAD -1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 19K
USDJPY 708
GBPAUD 2.6K
GBPUSD 2.3K
GBPCAD 598
EURAUD 86
EURNZD 1.6K
AUDJPY 980
NZDJPY 1.6K
CADJPY 1.5K
EURGBP 311
EURCAD 750
NZDCHF 872
CADCHF 733
GBPJPY 1.6K
CHFJPY 157
AUDCAD 168
NZDCAD -128
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +21.74 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +61.93 USD
Макс. убыток в серии: -18.02 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ILQAu-A1 Live
0.00 × 23
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 7
Exness-Real18
0.00 × 23
RoboForex-Pro-3
0.00 × 1
GDMFX-Live
0.00 × 5
Windsor-REAL
0.00 × 53
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 5
FXCC-Live
0.00 × 5
CMCMarkets1-Live
0.00 × 9
FBS-Real-12
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 14
ATFXGM8-Live
0.00 × 12
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 3
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
STOUK-Real
0.00 × 2
еще 340...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Sovereign Alpha Universe is a structured, multi-asset trading strategy focused on disciplined execution, stable growth, and controlled risk.
We trade XAUUSD and major Forex pairs using quantitative trend analysis, volatility mapping, and strict exposure limits.
No grid, no unlimited martingale — only selective, high-probability entries aligned with market structure.

Designed for investors seeking clarity, consistency, and capital preservation.

Нет отзывов
2025.12.08 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.02 16:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 16:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Sovereign Alpha Universe
1002 USD в месяц
33%
0
0
USD
1.3K
USD
4
100%
140
77%
99%
3.62
2.39
USD
28%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.