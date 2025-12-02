- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
151
Negociações com lucro:
120 (79.47%)
Negociações com perda:
31 (20.53%)
Melhor negociação:
21.74 USD
Pior negociação:
-19.47 USD
Lucro bruto:
511.03 USD (57 668 pips)
Perda bruta:
-127.26 USD (16 909 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (61.93 USD)
Máximo lucro consecutivo:
68.69 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.47
Atividade de negociação:
99.24%
Depósito máximo carregado:
9.02%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
52
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
19.71
Negociações longas:
92 (60.93%)
Negociações curtas:
59 (39.07%)
Fator de lucro:
4.02
Valor esperado:
2.54 USD
Lucro médio:
4.26 USD
Perda média:
-4.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-18.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.47 USD (1)
Crescimento mensal:
38.38%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
19.47 USD (1.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.66% (19.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.24% (352.04 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|GBPAUD
|15
|USDJPY
|13
|GBPUSD
|12
|EURNZD
|11
|EURAUD
|10
|GBPCAD
|10
|AUDJPY
|9
|EURGBP
|8
|NZDJPY
|7
|CADJPY
|7
|EURCAD
|5
|NZDCHF
|5
|CADCHF
|5
|GBPJPY
|5
|CHFJPY
|2
|AUDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|227
|GBPAUD
|19
|USDJPY
|10
|GBPUSD
|22
|EURNZD
|11
|EURAUD
|14
|GBPCAD
|9
|AUDJPY
|8
|EURGBP
|6
|NZDJPY
|10
|CADJPY
|10
|EURCAD
|5
|NZDCHF
|11
|CADCHF
|9
|GBPJPY
|10
|CHFJPY
|1
|AUDCAD
|1
|NZDCAD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|23K
|GBPAUD
|3K
|USDJPY
|708
|GBPUSD
|2.3K
|EURNZD
|2K
|EURAUD
|715
|GBPCAD
|598
|AUDJPY
|980
|EURGBP
|525
|NZDJPY
|1.6K
|CADJPY
|1.5K
|EURCAD
|750
|NZDCHF
|872
|CADCHF
|733
|GBPJPY
|1.6K
|CHFJPY
|157
|AUDCAD
|168
|NZDCAD
|-128
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +21.74 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +61.93 USD
Máxima perda consecutiva: -18.02 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 23
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 3
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 7
|
Exness-Real18
|0.00 × 23
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 1
|
GDMFX-Live
|0.00 × 5
|
Windsor-REAL
|0.00 × 53
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 5
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 9
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 14
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 12
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 3
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 1
|
STOUK-Real
|0.00 × 2
Sovereign Alpha Universe is a structured, multi-asset trading strategy focused on disciplined execution, stable growth, and controlled risk.
We trade XAUUSD and major Forex pairs using quantitative trend analysis, volatility mapping, and strict exposure limits.
No grid, no unlimited martingale — only selective, high-probability entries aligned with market structure.
Designed for investors seeking clarity, consistency, and capital preservation.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
1002 USD por mês
38%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
4
100%
151
79%
99%
4.01
2.54
USD
USD
28%
1:500