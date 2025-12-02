SinaisSeções
Hendra Angga Laksana

Sovereign Alpha Universe

Hendra Angga Laksana
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1002 USD por mês
crescimento desde 2025 38%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
151
Negociações com lucro:
120 (79.47%)
Negociações com perda:
31 (20.53%)
Melhor negociação:
21.74 USD
Pior negociação:
-19.47 USD
Lucro bruto:
511.03 USD (57 668 pips)
Perda bruta:
-127.26 USD (16 909 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (61.93 USD)
Máximo lucro consecutivo:
68.69 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.47
Atividade de negociação:
99.24%
Depósito máximo carregado:
9.02%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
52
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
19.71
Negociações longas:
92 (60.93%)
Negociações curtas:
59 (39.07%)
Fator de lucro:
4.02
Valor esperado:
2.54 USD
Lucro médio:
4.26 USD
Perda média:
-4.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-18.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.47 USD (1)
Crescimento mensal:
38.38%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
19.47 USD (1.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.66% (19.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.24% (352.04 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 25
GBPAUD 15
USDJPY 13
GBPUSD 12
EURNZD 11
EURAUD 10
GBPCAD 10
AUDJPY 9
EURGBP 8
NZDJPY 7
CADJPY 7
EURCAD 5
NZDCHF 5
CADCHF 5
GBPJPY 5
CHFJPY 2
AUDCAD 1
NZDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 227
GBPAUD 19
USDJPY 10
GBPUSD 22
EURNZD 11
EURAUD 14
GBPCAD 9
AUDJPY 8
EURGBP 6
NZDJPY 10
CADJPY 10
EURCAD 5
NZDCHF 11
CADCHF 9
GBPJPY 10
CHFJPY 1
AUDCAD 1
NZDCAD -1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 23K
GBPAUD 3K
USDJPY 708
GBPUSD 2.3K
EURNZD 2K
EURAUD 715
GBPCAD 598
AUDJPY 980
EURGBP 525
NZDJPY 1.6K
CADJPY 1.5K
EURCAD 750
NZDCHF 872
CADCHF 733
GBPJPY 1.6K
CHFJPY 157
AUDCAD 168
NZDCAD -128
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +21.74 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +61.93 USD
Máxima perda consecutiva: -18.02 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ILQAu-A1 Live
0.00 × 23
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 7
Exness-Real18
0.00 × 23
RoboForex-Pro-3
0.00 × 1
GDMFX-Live
0.00 × 5
Windsor-REAL
0.00 × 53
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 5
FXCC-Live
0.00 × 5
CMCMarkets1-Live
0.00 × 9
FBS-Real-12
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 14
ATFXGM8-Live
0.00 × 12
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 3
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
STOUK-Real
0.00 × 2
340 mais ...
Sovereign Alpha Universe is a structured, multi-asset trading strategy focused on disciplined execution, stable growth, and controlled risk.
We trade XAUUSD and major Forex pairs using quantitative trend analysis, volatility mapping, and strict exposure limits.
No grid, no unlimited martingale — only selective, high-probability entries aligned with market structure.

Designed for investors seeking clarity, consistency, and capital preservation.

Sem comentários
2025.12.08 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.02 16:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 16:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
