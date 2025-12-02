信号部分
Hendra Angga Laksana

Sovereign Alpha Universe

0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 1002 USD per 
增长自 2025 35%
FBS-Real-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
143
盈利交易:
112 (78.32%)
亏损交易:
31 (21.68%)
最好交易:
21.74 USD
最差交易:
-19.47 USD
毛利:
482.16 USD (54 314 pips)
毛利亏损:
-127.26 USD (16 909 pips)
最大连续赢利:
14 (61.93 USD)
最大连续盈利:
63.61 USD (9)
夏普比率:
0.45
交易活动:
99.24%
最大入金加载:
9.02%
最近交易:
15 几分钟前
每周交易:
58
平均持有时间:
2 天
采收率:
18.23
长期交易:
89 (62.24%)
短期交易:
54 (37.76%)
利润因子:
3.79
预期回报:
2.48 USD
平均利润:
4.31 USD
平均损失:
-4.11 USD
最大连续失误:
3 (-18.02 USD)
最大连续亏损:
-19.47 USD (1)
每月增长:
35.49%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
19.47 USD (1.66%)
相对跌幅:
结余:
1.66% (19.47 USD)
净值:
28.24% (352.04 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 23
USDJPY 13
GBPAUD 13
GBPUSD 12
GBPCAD 10
EURAUD 9
EURNZD 9
AUDJPY 9
NZDJPY 7
CADJPY 7
EURGBP 7
EURCAD 5
NZDCHF 5
CADCHF 5
GBPJPY 5
CHFJPY 2
AUDCAD 1
NZDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 208
USDJPY 10
GBPAUD 17
GBPUSD 22
GBPCAD 9
EURAUD 10
EURNZD 10
AUDJPY 8
NZDJPY 10
CADJPY 10
EURGBP 5
EURCAD 5
NZDCHF 11
CADCHF 9
GBPJPY 10
CHFJPY 1
AUDCAD 1
NZDCAD -1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 21K
USDJPY 708
GBPAUD 2.6K
GBPUSD 2.3K
GBPCAD 598
EURAUD 86
EURNZD 1.6K
AUDJPY 980
NZDJPY 1.6K
CADJPY 1.5K
EURGBP 425
EURCAD 750
NZDCHF 872
CADCHF 733
GBPJPY 1.6K
CHFJPY 157
AUDCAD 168
NZDCAD -128
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +21.74 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +61.93 USD
最大连续亏损: -18.02 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ILQAu-A1 Live
0.00 × 23
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 7
Exness-Real18
0.00 × 23
RoboForex-Pro-3
0.00 × 1
GDMFX-Live
0.00 × 5
Windsor-REAL
0.00 × 53
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 5
FXCC-Live
0.00 × 5
CMCMarkets1-Live
0.00 × 9
FBS-Real-12
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 14
ATFXGM8-Live
0.00 × 12
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 3
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
STOUK-Real
0.00 × 2
340 更多...
Sovereign Alpha Universe is a structured, multi-asset trading strategy focused on disciplined execution, stable growth, and controlled risk.
We trade XAUUSD and major Forex pairs using quantitative trend analysis, volatility mapping, and strict exposure limits.
No grid, no unlimited martingale — only selective, high-probability entries aligned with market structure.

Designed for investors seeking clarity, consistency, and capital preservation.

没有评论
2025.12.08 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.02 16:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 16:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
