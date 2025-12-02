- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|EURCAD
|2
|USDJPY
|2
|AUDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|39
|EURCAD
|3
|USDJPY
|3
|AUDCAD
|1
|NZDCAD
|-1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|3.9K
|EURCAD
|384
|USDJPY
|412
|AUDCAD
|168
|NZDCAD
|-128
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US05-Live
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 16
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 4
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 16
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 11
|0.00 × 1
Sovereign Alpha Universe is a structured, multi-asset trading strategy focused on disciplined execution, stable growth, and controlled risk.
We trade XAUUSD and major Forex pairs using quantitative trend analysis, volatility mapping, and strict exposure limits.
No grid, no unlimited martingale — only selective, high-probability entries aligned with market structure.
Designed for investors seeking clarity, consistency, and capital preservation.
