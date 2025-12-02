- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|GBPAUD
|18
|USDJPY
|13
|GBPUSD
|12
|EURNZD
|11
|EURAUD
|10
|GBPCAD
|10
|AUDJPY
|9
|EURGBP
|8
|NZDJPY
|7
|CADJPY
|7
|EURCAD
|6
|NZDCHF
|5
|CADCHF
|5
|GBPJPY
|5
|CHFJPY
|2
|AUDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|248
|GBPAUD
|20
|USDJPY
|10
|GBPUSD
|22
|EURNZD
|11
|EURAUD
|14
|GBPCAD
|9
|AUDJPY
|8
|EURGBP
|6
|NZDJPY
|10
|CADJPY
|10
|EURCAD
|8
|NZDCHF
|11
|CADCHF
|9
|GBPJPY
|10
|CHFJPY
|1
|AUDCAD
|1
|NZDCAD
|-1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|25K
|GBPAUD
|3.2K
|USDJPY
|708
|GBPUSD
|2.3K
|EURNZD
|2K
|EURAUD
|715
|GBPCAD
|598
|AUDJPY
|980
|EURGBP
|525
|NZDJPY
|1.6K
|CADJPY
|1.5K
|EURCAD
|1.1K
|NZDCHF
|872
|CADCHF
|733
|GBPJPY
|1.6K
|CHFJPY
|157
|AUDCAD
|168
|NZDCAD
|-128
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 23
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 3
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 7
|
Exness-Real18
|0.00 × 23
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 1
|
GDMFX-Live
|0.00 × 5
|
Windsor-REAL
|0.00 × 53
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 5
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 9
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 14
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 12
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 3
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 1
|
STOUK-Real
|0.00 × 2
Sovereign Alpha Universe is a structured, multi-asset trading strategy focused on disciplined execution, stable growth, and controlled risk.
We trade XAUUSD and major Forex pairs using quantitative trend analysis, volatility mapping, and strict exposure limits.
No grid, no unlimited martingale — only selective, high-probability entries aligned with market structure.
Designed for investors seeking clarity, consistency, and capital preservation.
