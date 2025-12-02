SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Sovereign Alpha Universe
Hendra Angga Laksana

Sovereign Alpha Universe

Hendra Angga Laksana
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 1002 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 41%
FBS-Real-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
159
Gewinntrades:
126 (79.24%)
Verlusttrades:
33 (20.75%)
Bester Trade:
30.75 USD
Schlechtester Trade:
-28.63 USD
Bruttoprofit:
569.20 USD (63 926 pips)
Bruttoverlust:
-160.63 USD (20 465 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (90.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
90.27 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.42
Trading-Aktivität:
99.24%
Max deposit load:
9.02%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
51
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
14.27
Long-Positionen:
99 (62.26%)
Short-Positionen:
60 (37.74%)
Profit-Faktor:
3.54
Mathematische Gewinnerwartung:
2.57 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-18.02 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-28.63 USD (1)
Wachstum pro Monat :
40.86%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
28.63 USD (2.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.04% (28.63 USD)
Kapital:
28.24% (352.04 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 29
GBPAUD 18
USDJPY 13
GBPUSD 12
EURNZD 11
EURAUD 10
GBPCAD 10
AUDJPY 9
EURGBP 8
NZDJPY 7
CADJPY 7
EURCAD 6
NZDCHF 5
CADCHF 5
GBPJPY 5
CHFJPY 2
AUDCAD 1
NZDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 248
GBPAUD 20
USDJPY 10
GBPUSD 22
EURNZD 11
EURAUD 14
GBPCAD 9
AUDJPY 8
EURGBP 6
NZDJPY 10
CADJPY 10
EURCAD 8
NZDCHF 11
CADCHF 9
GBPJPY 10
CHFJPY 1
AUDCAD 1
NZDCAD -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 25K
GBPAUD 3.2K
USDJPY 708
GBPUSD 2.3K
EURNZD 2K
EURAUD 715
GBPCAD 598
AUDJPY 980
EURGBP 525
NZDJPY 1.6K
CADJPY 1.5K
EURCAD 1.1K
NZDCHF 872
CADCHF 733
GBPJPY 1.6K
CHFJPY 157
AUDCAD 168
NZDCAD -128
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +30.75 USD
Schlechtester Trade: -29 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +90.27 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -18.02 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ILQAu-A1 Live
0.00 × 23
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 7
Exness-Real18
0.00 × 23
RoboForex-Pro-3
0.00 × 1
GDMFX-Live
0.00 × 5
Windsor-REAL
0.00 × 53
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 5
FXCC-Live
0.00 × 5
CMCMarkets1-Live
0.00 × 9
FBS-Real-12
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 14
ATFXGM8-Live
0.00 × 12
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 3
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
STOUK-Real
0.00 × 2
noch 340 ...
Sovereign Alpha Universe is a structured, multi-asset trading strategy focused on disciplined execution, stable growth, and controlled risk.
We trade XAUUSD and major Forex pairs using quantitative trend analysis, volatility mapping, and strict exposure limits.
No grid, no unlimited martingale — only selective, high-probability entries aligned with market structure.

Designed for investors seeking clarity, consistency, and capital preservation.

Keine Bewertungen
2025.12.08 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.02 16:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 16:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
