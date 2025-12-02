Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live05 0.00 × 6 ILQAu-A1 Live 0.00 × 23 XMGlobal-Real 21 0.00 × 1 XMGlobal-Real 27 0.00 × 1 ACYSecurities-Live 0.00 × 5 VTMarkets-Live 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 3 PlexyTrade-Live 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.00 × 7 Exness-Real18 0.00 × 23 RoboForex-Pro-3 0.00 × 1 GDMFX-Live 0.00 × 5 Windsor-REAL 0.00 × 53 TMGM.TradeMax-Live10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 1 AdvancedMarkets-Live 0.00 × 5 FXCC-Live 0.00 × 5 CMCMarkets1-Live 0.00 × 9 FBS-Real-12 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live8 0.00 × 14 ATFXGM8-Live 0.00 × 12 Pepperstone-Demo02 0.00 × 1 HFMarketsSV-Live Server 3 0.00 × 3 FXPIG-LD4 LIVE 0.00 × 1 STOUK-Real 0.00 × 2 noch 340 ... Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen oderund den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen