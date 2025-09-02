SegnaliSezioni
Namdev Mahadev Pawar

Robofxea Pro

Namdev Mahadev Pawar
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 36%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
44
Profit Trade:
18 (40.90%)
Loss Trade:
26 (59.09%)
Best Trade:
23.72 USD
Worst Trade:
-12.46 USD
Profitto lordo:
126.00 USD (20 043 pips)
Perdita lorda:
-55.82 USD (15 362 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (33.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.99 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
5.43%
Massimo carico di deposito:
6.96%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
3.46
Long Trade:
30 (68.18%)
Short Trade:
14 (31.82%)
Fattore di profitto:
2.26
Profitto previsto:
1.60 USD
Profitto medio:
7.00 USD
Perdita media:
-2.15 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-14.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.51 USD (3)
Crescita mensile:
36.10%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.27 USD
Massimale:
20.27 USD (8.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.52% (20.18 USD)
Per equità:
3.71% (8.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 28
NAS100.r 15
BTCUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 70
NAS100.r 1
BTCUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 7.4K
NAS100.r 541
BTCUSD -3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.72 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +33.99 USD
Massima perdita consecutiva: -14.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
2025.09.19 14:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 02:06
Share of trading days is too low
2025.09.03 02:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.03 02:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.03 01:06
Share of trading days is too low
2025.09.03 01:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.03 01:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.02 19:51
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 4.6% of days out of the 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 19:51
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.45% of days out of the 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 19:51
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.02 19:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
