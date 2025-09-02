- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
44
Profit Trade:
18 (40.90%)
Loss Trade:
26 (59.09%)
Best Trade:
23.72 USD
Worst Trade:
-12.46 USD
Profitto lordo:
126.00 USD (20 043 pips)
Perdita lorda:
-55.82 USD (15 362 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (33.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.99 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
5.43%
Massimo carico di deposito:
6.96%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
3.46
Long Trade:
30 (68.18%)
Short Trade:
14 (31.82%)
Fattore di profitto:
2.26
Profitto previsto:
1.60 USD
Profitto medio:
7.00 USD
Perdita media:
-2.15 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-14.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.51 USD (3)
Crescita mensile:
36.10%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.27 USD
Massimale:
20.27 USD (8.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.52% (20.18 USD)
Per equità:
3.71% (8.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|28
|NAS100.r
|15
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|70
|NAS100.r
|1
|BTCUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|7.4K
|NAS100.r
|541
|BTCUSD
|-3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.72 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +33.99 USD
Massima perdita consecutiva: -14.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
Buy - Robofxea Pro : https://www.mql5.com/en/market/product/149000
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
36%
0
0
USD
USD
251
USD
USD
5
88%
44
40%
5%
2.25
1.60
USD
USD
9%
1:500