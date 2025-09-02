SinaisSeções
Namdev Mahadev Pawar

Robofxea Pro

Namdev Mahadev Pawar
0 comentários
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2025 327%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
546
Negociações com lucro:
424 (77.65%)
Negociações com perda:
122 (22.34%)
Melhor negociação:
29.08 USD
Pior negociação:
-14.38 USD
Lucro bruto:
786.35 USD (659 308 pips)
Perda bruta:
-475.88 USD (320 666 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (25.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
87.89 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
3.42%
Depósito máximo carregado:
26.13%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
14 minutos
Fator de recuperação:
6.58
Negociações longas:
304 (55.68%)
Negociações curtas:
242 (44.32%)
Fator de lucro:
1.65
Valor esperado:
0.57 USD
Lucro médio:
1.85 USD
Perda média:
-3.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-14.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-39.59 USD (7)
Crescimento mensal:
74.23%
Previsão anual:
900.63%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.27 USD
Máximo:
47.20 USD (17.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.75% (47.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.77% (28.99 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 472
BTCUSD 59
NAS100.r 15
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 278
BTCUSD 32
NAS100.r 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 28K
BTCUSD 310K
NAS100.r 541
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +29.08 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +25.74 USD
Máxima perda consecutiva: -14.04 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
All trade will be sigle trades with proper risk management - with SL , TP and +BE  / TSL.  

Buy our robot here "ROBOFXEA PRO" https://www.mql5.com/en/market/product/149000


Sem comentários
2025.12.16 06:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 12:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 00:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 11:14
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.65% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 09:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 08:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.65% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 07:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 06:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 11:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 14:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 18:07
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 07:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 00:03
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 11:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 10:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
