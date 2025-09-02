- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
546
Negociações com lucro:
424 (77.65%)
Negociações com perda:
122 (22.34%)
Melhor negociação:
29.08 USD
Pior negociação:
-14.38 USD
Lucro bruto:
786.35 USD (659 308 pips)
Perda bruta:
-475.88 USD (320 666 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (25.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
87.89 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
3.42%
Depósito máximo carregado:
26.13%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
14 minutos
Fator de recuperação:
6.58
Negociações longas:
304 (55.68%)
Negociações curtas:
242 (44.32%)
Fator de lucro:
1.65
Valor esperado:
0.57 USD
Lucro médio:
1.85 USD
Perda média:
-3.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-14.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-39.59 USD (7)
Crescimento mensal:
74.23%
Previsão anual:
900.63%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.27 USD
Máximo:
47.20 USD (17.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.75% (47.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.77% (28.99 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|472
|BTCUSD
|59
|NAS100.r
|15
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|278
|BTCUSD
|32
|NAS100.r
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|28K
|BTCUSD
|310K
|NAS100.r
|541
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +29.08 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +25.74 USD
Máxima perda consecutiva: -14.04 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
All trade will be sigle trades with proper risk management - with SL , TP and +BE / TSL.
