Juan Sebastian Serna Bedoya

AxtralQuant TechValidation02

Juan Sebastian Serna Bedoya
0 comentarios
Fiabilidad
45 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 7%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
328
Transacciones Rentables:
160 (48.78%)
Transacciones Irrentables:
168 (51.22%)
Mejor transacción:
36 981.00 USD
Peor transacción:
-38 844.00 USD
Beneficio Bruto:
408 261.25 USD (796 249 pips)
Pérdidas Brutas:
-340 218.75 USD (859 615 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (19 816.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
54 327.00 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
42.37%
Carga máxima del depósito:
15.36%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.69
Transacciones Largas:
283 (86.28%)
Transacciones Cortas:
45 (13.72%)
Factor de Beneficio:
1.20
Beneficio Esperado:
207.45 USD
Beneficio medio:
2 551.63 USD
Pérdidas medias:
-2 025.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-5 192.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-72 597.00 USD (5)
Crecimiento al mes:
1.78%
Pronóstico anual:
21.57%
Trading algorítmico:
83%
Reducción de balance:
Absoluto:
82 242.75 USD
Máxima:
98 050.75 USD (9.65%)
Reducción relativa:
De balance:
9.65% (98 050.75 USD)
De fondos:
0.91% (9 540.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GC_Z 60
GC_G 35
NG_X 34
NQ_Z 33
ES_Z 33
ES_H 29
SI_K 9
NQ_M 7
YM_M 7
GC_M 7
NQ_H 6
HG_N 5
RTY_M 4
6E_M 4
ES_M 4
GC_Q 4
6J_U 4
NQ_U 4
GC_V 4
GC_J 3
ZC_K 3
6J_M 3
YM_U 3
YM_H 2
6J_H 2
HG_K 2
RTY_H 2
ZC_N 2
RTY_U 2
ZC_U 2
SI_Z 2
HG_Z 2
6E_H 1
SI_N 1
ES_U 1
6E_U 1
HG_U 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GC_Z -1.5K
GC_G 23K
NG_X -2.6K
NQ_Z 22K
ES_Z -7.9K
ES_H 4.5K
SI_K -2.6K
NQ_M -5.9K
YM_M 15K
GC_M 27K
NQ_H -25K
HG_N 2.2K
RTY_M 4.1K
6E_M 4K
ES_M 118
GC_Q 1.2K
6J_U 2.5K
NQ_U -6.4K
GC_V 986
GC_J 6.8K
ZC_K 225
6J_M 1.8K
YM_U 12K
YM_H -5K
6J_H 665
HG_K -7.5K
RTY_H -211
ZC_N -762
RTY_U 1.1K
ZC_U -350
SI_Z 5.6K
HG_Z -2.4K
6E_H 2.7K
SI_N -306
ES_U 1.7K
6E_U -505
HG_U -1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GC_Z -111
GC_G 2.3K
NG_X -235
NQ_Z 109K
ES_Z -15K
ES_H 9.4K
SI_K -516
NQ_M -29K
YM_M 3K
GC_M 2.7K
NQ_H -125K
HG_N 886
RTY_M 821
6E_M 3.2K
ES_M 300
GC_Q 127
6J_U 2K
NQ_U -32K
GC_V 99
GC_J 679
ZC_K 450
6J_M 1.4K
YM_U 2.5K
YM_H -1K
6J_H 541
HG_K -3K
RTY_H -39
ZC_N -1.5K
RTY_U 225
ZC_U -700
SI_Z 1.1K
HG_Z -944
6E_H 2.1K
SI_N -60
ES_U 3.4K
6E_U -399
HG_U -405
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +36 981.00 USD
Peor transacción: -38 844 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +19 816.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5 192.50 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

En AxtralFunds, estamos comprometidos con la innovación en el mundo de las inversiones. Utilizamos un sistema de inteligencia artificial desarrollado por nosotros mismos para operar en los mercados financieros con precisión y eficiencia. Actualmente, estamos trabajando en la creación de un track record sólido y transparente a través de nuestra cuenta en Darwinex Zero, donde demostramos el potencial de nuestra estrategia basada en IA.

Si estás interesado en formar parte de un proyecto que combina tecnología avanzada y resultados demostrables, te invitamos a seguir nuestro trabajo y considerar la posibilidad de añadir tu capital al nuestro. Juntos, podemos aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado y alcanzar nuevos niveles de éxito.

¡Únete a AxtralFunds y sé parte del futuro de la inversión inteligente!


Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AxtralQuant TechValidation02
30 USD al mes
7%
0
0
USD
1.1M
USD
45
83%
328
48%
42%
1.19
207.45
USD
10%
1:200
