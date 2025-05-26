SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / AxtralQuant TechValidation02
Juan Sebastian Serna Bedoya

AxtralQuant TechValidation02

Juan Sebastian Serna Bedoya
0 comentários
Confiabilidade
45 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 7%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
328
Negociações com lucro:
160 (48.78%)
Negociações com perda:
168 (51.22%)
Melhor negociação:
36 981.00 USD
Pior negociação:
-38 844.00 USD
Lucro bruto:
408 261.25 USD (796 249 pips)
Perda bruta:
-340 218.75 USD (859 615 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (19 816.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
54 327.00 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
42.37%
Depósito máximo carregado:
15.36%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.69
Negociações longas:
283 (86.28%)
Negociações curtas:
45 (13.72%)
Fator de lucro:
1.20
Valor esperado:
207.45 USD
Lucro médio:
2 551.63 USD
Perda média:
-2 025.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-5 192.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-72 597.00 USD (5)
Crescimento mensal:
1.78%
Previsão anual:
21.57%
Algotrading:
83%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
82 242.75 USD
Máximo:
98 050.75 USD (9.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.65% (98 050.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.91% (9 540.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GC_Z 60
GC_G 35
NG_X 34
NQ_Z 33
ES_Z 33
ES_H 29
SI_K 9
NQ_M 7
YM_M 7
GC_M 7
NQ_H 6
HG_N 5
RTY_M 4
6E_M 4
ES_M 4
GC_Q 4
6J_U 4
NQ_U 4
GC_V 4
GC_J 3
ZC_K 3
6J_M 3
YM_U 3
YM_H 2
6J_H 2
HG_K 2
RTY_H 2
ZC_N 2
RTY_U 2
ZC_U 2
SI_Z 2
HG_Z 2
6E_H 1
SI_N 1
ES_U 1
6E_U 1
HG_U 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GC_Z -1.5K
GC_G 23K
NG_X -2.6K
NQ_Z 22K
ES_Z -7.9K
ES_H 4.5K
SI_K -2.6K
NQ_M -5.9K
YM_M 15K
GC_M 27K
NQ_H -25K
HG_N 2.2K
RTY_M 4.1K
6E_M 4K
ES_M 118
GC_Q 1.2K
6J_U 2.5K
NQ_U -6.4K
GC_V 986
GC_J 6.8K
ZC_K 225
6J_M 1.8K
YM_U 12K
YM_H -5K
6J_H 665
HG_K -7.5K
RTY_H -211
ZC_N -762
RTY_U 1.1K
ZC_U -350
SI_Z 5.6K
HG_Z -2.4K
6E_H 2.7K
SI_N -306
ES_U 1.7K
6E_U -505
HG_U -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GC_Z -111
GC_G 2.3K
NG_X -235
NQ_Z 109K
ES_Z -15K
ES_H 9.4K
SI_K -516
NQ_M -29K
YM_M 3K
GC_M 2.7K
NQ_H -125K
HG_N 886
RTY_M 821
6E_M 3.2K
ES_M 300
GC_Q 127
6J_U 2K
NQ_U -32K
GC_V 99
GC_J 679
ZC_K 450
6J_M 1.4K
YM_U 2.5K
YM_H -1K
6J_H 541
HG_K -3K
RTY_H -39
ZC_N -1.5K
RTY_U 225
ZC_U -700
SI_Z 1.1K
HG_Z -944
6E_H 2.1K
SI_N -60
ES_U 3.4K
6E_U -399
HG_U -405
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +36 981.00 USD
Pior negociação: -38 844 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +19 816.50 USD
Máxima perda consecutiva: -5 192.50 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

En AxtralFunds, estamos comprometidos con la innovación en el mundo de las inversiones. Utilizamos un sistema de inteligencia artificial desarrollado por nosotros mismos para operar en los mercados financieros con precisión y eficiencia. Actualmente, estamos trabajando en la creación de un track record sólido y transparente a través de nuestra cuenta en Darwinex Zero, donde demostramos el potencial de nuestra estrategia basada en IA.

Si estás interesado en formar parte de un proyecto que combina tecnología avanzada y resultados demostrables, te invitamos a seguir nuestro trabajo y considerar la posibilidad de añadir tu capital al nuestro. Juntos, podemos aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado y alcanzar nuevos niveles de éxito.

¡Únete a AxtralFunds y sé parte del futuro de la inversión inteligente!


Sem comentários
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 04:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 12:26
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 10:38
No swaps are charged on the signal account
2025.10.29 15:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 08:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 20:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 05:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.04 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 13:56
No swaps are charged on the signal account
