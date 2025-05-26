信号部分
信号 / MetaTrader 5 / AxtralQuant TechValidation02
Juan Sebastian Serna Bedoya

AxtralQuant TechValidation02

Juan Sebastian Serna Bedoya
0条评论
可靠性
45
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 7%
Darwinex-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
328
盈利交易:
160 (48.78%)
亏损交易:
168 (51.22%)
最好交易:
36 981.00 USD
最差交易:
-38 844.00 USD
毛利:
408 261.25 USD (796 249 pips)
毛利亏损:
-340 218.75 USD (859 615 pips)
最大连续赢利:
9 (19 816.50 USD)
最大连续盈利:
54 327.00 USD (7)
夏普比率:
0.04
交易活动:
42.37%
最大入金加载:
15.36%
最近交易:
24 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.69
长期交易:
283 (86.28%)
短期交易:
45 (13.72%)
利润因子:
1.20
预期回报:
207.45 USD
平均利润:
2 551.63 USD
平均损失:
-2 025.11 USD
最大连续失误:
9 (-5 192.50 USD)
最大连续亏损:
-72 597.00 USD (5)
每月增长:
1.78%
年度预测:
21.57%
算法交易:
83%
结余跌幅:
绝对:
82 242.75 USD
最大值:
98 050.75 USD (9.65%)
相对跌幅:
结余:
9.65% (98 050.75 USD)
净值:
0.91% (9 540.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GC_Z 60
GC_G 35
NG_X 34
NQ_Z 33
ES_Z 33
ES_H 29
SI_K 9
NQ_M 7
YM_M 7
GC_M 7
NQ_H 6
HG_N 5
RTY_M 4
6E_M 4
ES_M 4
GC_Q 4
6J_U 4
NQ_U 4
GC_V 4
GC_J 3
ZC_K 3
6J_M 3
YM_U 3
YM_H 2
6J_H 2
HG_K 2
RTY_H 2
ZC_N 2
RTY_U 2
ZC_U 2
SI_Z 2
HG_Z 2
6E_H 1
SI_N 1
ES_U 1
6E_U 1
HG_U 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GC_Z -1.5K
GC_G 23K
NG_X -2.6K
NQ_Z 22K
ES_Z -7.9K
ES_H 4.5K
SI_K -2.6K
NQ_M -5.9K
YM_M 15K
GC_M 27K
NQ_H -25K
HG_N 2.2K
RTY_M 4.1K
6E_M 4K
ES_M 118
GC_Q 1.2K
6J_U 2.5K
NQ_U -6.4K
GC_V 986
GC_J 6.8K
ZC_K 225
6J_M 1.8K
YM_U 12K
YM_H -5K
6J_H 665
HG_K -7.5K
RTY_H -211
ZC_N -762
RTY_U 1.1K
ZC_U -350
SI_Z 5.6K
HG_Z -2.4K
6E_H 2.7K
SI_N -306
ES_U 1.7K
6E_U -505
HG_U -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GC_Z -111
GC_G 2.3K
NG_X -235
NQ_Z 109K
ES_Z -15K
ES_H 9.4K
SI_K -516
NQ_M -29K
YM_M 3K
GC_M 2.7K
NQ_H -125K
HG_N 886
RTY_M 821
6E_M 3.2K
ES_M 300
GC_Q 127
6J_U 2K
NQ_U -32K
GC_V 99
GC_J 679
ZC_K 450
6J_M 1.4K
YM_U 2.5K
YM_H -1K
6J_H 541
HG_K -3K
RTY_H -39
ZC_N -1.5K
RTY_U 225
ZC_U -700
SI_Z 1.1K
HG_Z -944
6E_H 2.1K
SI_N -60
ES_U 3.4K
6E_U -399
HG_U -405
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +36 981.00 USD
最差交易: -38 844 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +19 816.50 USD
最大连续亏损: -5 192.50 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

En AxtralFunds, estamos comprometidos con la innovación en el mundo de las inversiones. Utilizamos un sistema de inteligencia artificial desarrollado por nosotros mismos para operar en los mercados financieros con precisión y eficiencia. Actualmente, estamos trabajando en la creación de un track record sólido y transparente a través de nuestra cuenta en Darwinex Zero, donde demostramos el potencial de nuestra estrategia basada en IA.

Si estás interesado en formar parte de un proyecto que combina tecnología avanzada y resultados demostrables, te invitamos a seguir nuestro trabajo y considerar la posibilidad de añadir tu capital al nuestro. Juntos, podemos aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado y alcanzar nuevos niveles de éxito.

¡Únete a AxtralFunds y sé parte del futuro de la inversión inteligente!


没有评论
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 04:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 12:26
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 10:38
No swaps are charged on the signal account
2025.10.29 15:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 08:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 20:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 05:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.04 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 13:56
No swaps are charged on the signal account
