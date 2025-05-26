- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GC_Z
|60
|GC_G
|35
|NG_X
|34
|NQ_Z
|33
|ES_Z
|33
|ES_H
|29
|SI_K
|9
|NQ_M
|7
|YM_M
|7
|GC_M
|7
|NQ_H
|6
|HG_N
|5
|RTY_M
|4
|6E_M
|4
|ES_M
|4
|GC_Q
|4
|6J_U
|4
|NQ_U
|4
|GC_V
|4
|GC_J
|3
|ZC_K
|3
|6J_M
|3
|YM_U
|3
|YM_H
|2
|6J_H
|2
|HG_K
|2
|RTY_H
|2
|ZC_N
|2
|RTY_U
|2
|ZC_U
|2
|SI_Z
|2
|HG_Z
|2
|6E_H
|1
|SI_N
|1
|ES_U
|1
|6E_U
|1
|HG_U
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GC_Z
|-1.5K
|GC_G
|23K
|NG_X
|-2.6K
|NQ_Z
|22K
|ES_Z
|-7.9K
|ES_H
|4.5K
|SI_K
|-2.6K
|NQ_M
|-5.9K
|YM_M
|15K
|GC_M
|27K
|NQ_H
|-25K
|HG_N
|2.2K
|RTY_M
|4.1K
|6E_M
|4K
|ES_M
|118
|GC_Q
|1.2K
|6J_U
|2.5K
|NQ_U
|-6.4K
|GC_V
|986
|GC_J
|6.8K
|ZC_K
|225
|6J_M
|1.8K
|YM_U
|12K
|YM_H
|-5K
|6J_H
|665
|HG_K
|-7.5K
|RTY_H
|-211
|ZC_N
|-762
|RTY_U
|1.1K
|ZC_U
|-350
|SI_Z
|5.6K
|HG_Z
|-2.4K
|6E_H
|2.7K
|SI_N
|-306
|ES_U
|1.7K
|6E_U
|-505
|HG_U
|-1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GC_Z
|-111
|GC_G
|2.3K
|NG_X
|-235
|NQ_Z
|109K
|ES_Z
|-15K
|ES_H
|9.4K
|SI_K
|-516
|NQ_M
|-29K
|YM_M
|3K
|GC_M
|2.7K
|NQ_H
|-125K
|HG_N
|886
|RTY_M
|821
|6E_M
|3.2K
|ES_M
|300
|GC_Q
|127
|6J_U
|2K
|NQ_U
|-32K
|GC_V
|99
|GC_J
|679
|ZC_K
|450
|6J_M
|1.4K
|YM_U
|2.5K
|YM_H
|-1K
|6J_H
|541
|HG_K
|-3K
|RTY_H
|-39
|ZC_N
|-1.5K
|RTY_U
|225
|ZC_U
|-700
|SI_Z
|1.1K
|HG_Z
|-944
|6E_H
|2.1K
|SI_N
|-60
|ES_U
|3.4K
|6E_U
|-399
|HG_U
|-405
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
En AxtralFunds, estamos comprometidos con la innovación en el mundo de las inversiones. Utilizamos un sistema de inteligencia artificial desarrollado por nosotros mismos para operar en los mercados financieros con precisión y eficiencia. Actualmente, estamos trabajando en la creación de un track record sólido y transparente a través de nuestra cuenta en Darwinex Zero, donde demostramos el potencial de nuestra estrategia basada en IA.
Si estás interesado en formar parte de un proyecto que combina tecnología avanzada y resultados demostrables, te invitamos a seguir nuestro trabajo y considerar la posibilidad de añadir tu capital al nuestro. Juntos, podemos aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado y alcanzar nuevos niveles de éxito.
¡Únete a AxtralFunds y sé parte del futuro de la inversión inteligente!
