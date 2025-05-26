SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AxtralFutures
Juan Sebastian Serna Bedoya

AxtralFutures

Juan Sebastian Serna Bedoya
0 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
172
Kârla kapanan işlemler:
87 (50.58%)
Zararla kapanan işlemler:
85 (49.42%)
En iyi işlem:
36 981.00 USD
En kötü işlem:
-38 844.00 USD
Brüt kâr:
274 179.25 USD (478 949 pips)
Brüt zarar:
-237 650.75 USD (617 597 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (19 816.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54 327.00 USD (7)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
49.74%
Maks. mevduat yükü:
15.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.37
Alış işlemleri:
156 (90.70%)
Satış işlemleri:
16 (9.30%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
212.38 USD
Ortalama kâr:
3 151.49 USD
Ortalama zarar:
-2 795.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-3 617.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-72 597.00 USD (5)
Aylık büyüme:
0.61%
Yıllık tahmin:
5.77%
Algo alım-satım:
72%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
82 242.75 USD
Maksimum:
98 050.75 USD (9.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.65% (98 050.75 USD)
Varlığa göre:
0.87% (9 130.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GC_Z 52
NG_X 16
SI_K 9
NQ_M 7
YM_M 7
GC_M 7
HG_N 5
ES_H 4
RTY_M 4
6E_M 4
ES_M 4
GC_Q 4
6J_U 4
NQ_U 4
GC_V 4
GC_J 3
ZC_K 3
6J_M 3
YM_U 3
YM_H 2
6J_H 2
HG_K 2
NQ_H 2
RTY_H 2
ZC_N 2
RTY_U 2
ZC_U 2
SI_Z 2
HG_Z 2
6E_H 1
SI_N 1
ES_U 1
6E_U 1
HG_U 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GC_Z -42
NG_X -406
SI_K -2.6K
NQ_M -5.9K
YM_M 15K
GC_M 27K
HG_N 2.2K
ES_H -682
RTY_M 4.1K
6E_M 4K
ES_M 118
GC_Q 1.2K
6J_U 2.5K
NQ_U -6.4K
GC_V 986
GC_J 6.8K
ZC_K 225
6J_M 1.8K
YM_U 12K
YM_H -5K
6J_H 665
HG_K -7.5K
NQ_H -19K
RTY_H -211
ZC_N -762
RTY_U 1.1K
ZC_U -350
SI_Z 5.6K
HG_Z -2.4K
6E_H 2.7K
SI_N -306
ES_U 1.7K
6E_U -505
HG_U -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GC_Z 33
NG_X -29
SI_K -516
NQ_M -29K
YM_M 3K
GC_M 2.7K
HG_N 886
ES_H -1.3K
RTY_M 821
6E_M 3.2K
ES_M 300
GC_Q 127
6J_U 2K
NQ_U -32K
GC_V 99
GC_J 679
ZC_K 450
6J_M 1.4K
YM_U 2.5K
YM_H -1K
6J_H 541
HG_K -3K
NQ_H -93K
RTY_H -39
ZC_N -1.5K
RTY_U 225
ZC_U -700
SI_Z 1.1K
HG_Z -944
6E_H 2.1K
SI_N -60
ES_U 3.4K
6E_U -399
HG_U -405
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +36 981.00 USD
En kötü işlem: -38 844 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +19 816.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 617.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

En AxtralFunds, estamos comprometidos con la innovación en el mundo de las inversiones. Utilizamos un sistema de inteligencia artificial desarrollado por nosotros mismos para operar en los mercados financieros con precisión y eficiencia. Actualmente, estamos trabajando en la creación de un track record sólido y transparente a través de nuestra cuenta en Darwinex Zero, donde demostramos el potencial de nuestra estrategia basada en IA.

Si estás interesado en formar parte de un proyecto que combina tecnología avanzada y resultados demostrables, te invitamos a seguir nuestro trabajo y considerar la posibilidad de añadir tu capital al nuestro. Juntos, podemos aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado y alcanzar nuevos niveles de éxito.

¡Únete a AxtralFunds y sé parte del futuro de la inversión inteligente!


İnceleme yok
2025.09.17 20:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 05:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.04 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 13:56
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 09:06
No swaps are charged
2025.08.26 09:06
No swaps are charged
2025.08.26 02:50
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 22:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 23:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 23:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.17 12:23
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AxtralFutures
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
1M
USD
30
72%
172
50%
50%
1.15
212.38
USD
10%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.