- 자본
- 축소
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GC_Z
|60
|GC_G
|35
|NG_X
|34
|NQ_Z
|33
|ES_Z
|33
|ES_H
|29
|SI_K
|9
|NQ_M
|7
|YM_M
|7
|GC_M
|7
|NQ_H
|6
|HG_N
|5
|RTY_M
|4
|6E_M
|4
|ES_M
|4
|GC_Q
|4
|6J_U
|4
|NQ_U
|4
|GC_V
|4
|GC_J
|3
|ZC_K
|3
|6J_M
|3
|YM_U
|3
|YM_H
|2
|6J_H
|2
|HG_K
|2
|RTY_H
|2
|ZC_N
|2
|RTY_U
|2
|ZC_U
|2
|SI_Z
|2
|HG_Z
|2
|6E_H
|1
|SI_N
|1
|ES_U
|1
|6E_U
|1
|HG_U
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GC_Z
|-1.5K
|GC_G
|23K
|NG_X
|-2.6K
|NQ_Z
|22K
|ES_Z
|-7.9K
|ES_H
|4.5K
|SI_K
|-2.6K
|NQ_M
|-5.9K
|YM_M
|15K
|GC_M
|27K
|NQ_H
|-25K
|HG_N
|2.2K
|RTY_M
|4.1K
|6E_M
|4K
|ES_M
|118
|GC_Q
|1.2K
|6J_U
|2.5K
|NQ_U
|-6.4K
|GC_V
|986
|GC_J
|6.8K
|ZC_K
|225
|6J_M
|1.8K
|YM_U
|12K
|YM_H
|-5K
|6J_H
|665
|HG_K
|-7.5K
|RTY_H
|-211
|ZC_N
|-762
|RTY_U
|1.1K
|ZC_U
|-350
|SI_Z
|5.6K
|HG_Z
|-2.4K
|6E_H
|2.7K
|SI_N
|-306
|ES_U
|1.7K
|6E_U
|-505
|HG_U
|-1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GC_Z
|-111
|GC_G
|2.3K
|NG_X
|-235
|NQ_Z
|109K
|ES_Z
|-15K
|ES_H
|9.4K
|SI_K
|-516
|NQ_M
|-29K
|YM_M
|3K
|GC_M
|2.7K
|NQ_H
|-125K
|HG_N
|886
|RTY_M
|821
|6E_M
|3.2K
|ES_M
|300
|GC_Q
|127
|6J_U
|2K
|NQ_U
|-32K
|GC_V
|99
|GC_J
|679
|ZC_K
|450
|6J_M
|1.4K
|YM_U
|2.5K
|YM_H
|-1K
|6J_H
|541
|HG_K
|-3K
|RTY_H
|-39
|ZC_N
|-1.5K
|RTY_U
|225
|ZC_U
|-700
|SI_Z
|1.1K
|HG_Z
|-944
|6E_H
|2.1K
|SI_N
|-60
|ES_U
|3.4K
|6E_U
|-399
|HG_U
|-405
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
En AxtralFunds, estamos comprometidos con la innovación en el mundo de las inversiones. Utilizamos un sistema de inteligencia artificial desarrollado por nosotros mismos para operar en los mercados financieros con precisión y eficiencia. Actualmente, estamos trabajando en la creación de un track record sólido y transparente a través de nuestra cuenta en Darwinex Zero, donde demostramos el potencial de nuestra estrategia basada en IA.
Si estás interesado en formar parte de un proyecto que combina tecnología avanzada y resultados demostrables, te invitamos a seguir nuestro trabajo y considerar la posibilidad de añadir tu capital al nuestro. Juntos, podemos aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado y alcanzar nuevos niveles de éxito.
¡Únete a AxtralFunds y sé parte del futuro de la inversión inteligente!
USD
USD
USD