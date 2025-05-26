시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / AxtralQuant TechValidation02
Juan Sebastian Serna Bedoya

AxtralQuant TechValidation02

Juan Sebastian Serna Bedoya
0 리뷰
안정성
45
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 7%
Darwinex-Live
1:200
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
328
이익 거래:
160 (48.78%)
손실 거래:
168 (51.22%)
최고의 거래:
36 981.00 USD
최악의 거래:
-38 844.00 USD
총 수익:
408 261.25 USD (796 249 pips)
총 손실:
-340 218.75 USD (859 615 pips)
연속 최대 이익:
9 (19 816.50 USD)
연속 최대 이익:
54 327.00 USD (7)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
42.37%
최대 입금량:
15.36%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.69
롱(주식매수):
283 (86.28%)
숏(주식차입매도):
45 (13.72%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
207.45 USD
평균 이익:
2 551.63 USD
평균 손실:
-2 025.11 USD
연속 최대 손실:
9 (-5 192.50 USD)
연속 최대 손실:
-72 597.00 USD (5)
월별 성장률:
1.78%
연간 예측:
21.57%
Algo 트레이딩:
83%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
82 242.75 USD
최대한의:
98 050.75 USD (9.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.65% (98 050.75 USD)
자본금별:
0.91% (9 540.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GC_Z 60
GC_G 35
NG_X 34
NQ_Z 33
ES_Z 33
ES_H 29
SI_K 9
NQ_M 7
YM_M 7
GC_M 7
NQ_H 6
HG_N 5
RTY_M 4
6E_M 4
ES_M 4
GC_Q 4
6J_U 4
NQ_U 4
GC_V 4
GC_J 3
ZC_K 3
6J_M 3
YM_U 3
YM_H 2
6J_H 2
HG_K 2
RTY_H 2
ZC_N 2
RTY_U 2
ZC_U 2
SI_Z 2
HG_Z 2
6E_H 1
SI_N 1
ES_U 1
6E_U 1
HG_U 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GC_Z -1.5K
GC_G 23K
NG_X -2.6K
NQ_Z 22K
ES_Z -7.9K
ES_H 4.5K
SI_K -2.6K
NQ_M -5.9K
YM_M 15K
GC_M 27K
NQ_H -25K
HG_N 2.2K
RTY_M 4.1K
6E_M 4K
ES_M 118
GC_Q 1.2K
6J_U 2.5K
NQ_U -6.4K
GC_V 986
GC_J 6.8K
ZC_K 225
6J_M 1.8K
YM_U 12K
YM_H -5K
6J_H 665
HG_K -7.5K
RTY_H -211
ZC_N -762
RTY_U 1.1K
ZC_U -350
SI_Z 5.6K
HG_Z -2.4K
6E_H 2.7K
SI_N -306
ES_U 1.7K
6E_U -505
HG_U -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GC_Z -111
GC_G 2.3K
NG_X -235
NQ_Z 109K
ES_Z -15K
ES_H 9.4K
SI_K -516
NQ_M -29K
YM_M 3K
GC_M 2.7K
NQ_H -125K
HG_N 886
RTY_M 821
6E_M 3.2K
ES_M 300
GC_Q 127
6J_U 2K
NQ_U -32K
GC_V 99
GC_J 679
ZC_K 450
6J_M 1.4K
YM_U 2.5K
YM_H -1K
6J_H 541
HG_K -3K
RTY_H -39
ZC_N -1.5K
RTY_U 225
ZC_U -700
SI_Z 1.1K
HG_Z -944
6E_H 2.1K
SI_N -60
ES_U 3.4K
6E_U -399
HG_U -405
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +36 981.00 USD
최악의 거래: -38 844 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +19 816.50 USD
연속 최대 손실: -5 192.50 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

En AxtralFunds, estamos comprometidos con la innovación en el mundo de las inversiones. Utilizamos un sistema de inteligencia artificial desarrollado por nosotros mismos para operar en los mercados financieros con precisión y eficiencia. Actualmente, estamos trabajando en la creación de un track record sólido y transparente a través de nuestra cuenta en Darwinex Zero, donde demostramos el potencial de nuestra estrategia basada en IA.

Si estás interesado en formar parte de un proyecto que combina tecnología avanzada y resultados demostrables, te invitamos a seguir nuestro trabajo y considerar la posibilidad de añadir tu capital al nuestro. Juntos, podemos aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado y alcanzar nuevos niveles de éxito.

¡Únete a AxtralFunds y sé parte del futuro de la inversión inteligente!


리뷰 없음
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 04:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 12:26
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 10:38
No swaps are charged on the signal account
2025.10.29 15:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 08:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 20:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 05:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.04 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 13:56
No swaps are charged on the signal account
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
AxtralQuant TechValidation02
월별 30 USD
7%
0
0
USD
1.1M
USD
45
83%
328
48%
42%
1.19
207.45
USD
10%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.