- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GC_Z
|60
|GC_G
|35
|NG_X
|34
|NQ_Z
|33
|ES_Z
|33
|ES_H
|29
|SI_K
|9
|NQ_M
|7
|YM_M
|7
|GC_M
|7
|NQ_H
|6
|HG_N
|5
|RTY_M
|4
|6E_M
|4
|ES_M
|4
|GC_Q
|4
|6J_U
|4
|NQ_U
|4
|GC_V
|4
|GC_J
|3
|ZC_K
|3
|6J_M
|3
|YM_U
|3
|YM_H
|2
|6J_H
|2
|HG_K
|2
|RTY_H
|2
|ZC_N
|2
|RTY_U
|2
|ZC_U
|2
|SI_Z
|2
|HG_Z
|2
|6E_H
|1
|SI_N
|1
|ES_U
|1
|6E_U
|1
|HG_U
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GC_Z
|-1.5K
|GC_G
|23K
|NG_X
|-2.6K
|NQ_Z
|22K
|ES_Z
|-7.9K
|ES_H
|4.5K
|SI_K
|-2.6K
|NQ_M
|-5.9K
|YM_M
|15K
|GC_M
|27K
|NQ_H
|-25K
|HG_N
|2.2K
|RTY_M
|4.1K
|6E_M
|4K
|ES_M
|118
|GC_Q
|1.2K
|6J_U
|2.5K
|NQ_U
|-6.4K
|GC_V
|986
|GC_J
|6.8K
|ZC_K
|225
|6J_M
|1.8K
|YM_U
|12K
|YM_H
|-5K
|6J_H
|665
|HG_K
|-7.5K
|RTY_H
|-211
|ZC_N
|-762
|RTY_U
|1.1K
|ZC_U
|-350
|SI_Z
|5.6K
|HG_Z
|-2.4K
|6E_H
|2.7K
|SI_N
|-306
|ES_U
|1.7K
|6E_U
|-505
|HG_U
|-1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GC_Z
|-111
|GC_G
|2.3K
|NG_X
|-235
|NQ_Z
|109K
|ES_Z
|-15K
|ES_H
|9.4K
|SI_K
|-516
|NQ_M
|-29K
|YM_M
|3K
|GC_M
|2.7K
|NQ_H
|-125K
|HG_N
|886
|RTY_M
|821
|6E_M
|3.2K
|ES_M
|300
|GC_Q
|127
|6J_U
|2K
|NQ_U
|-32K
|GC_V
|99
|GC_J
|679
|ZC_K
|450
|6J_M
|1.4K
|YM_U
|2.5K
|YM_H
|-1K
|6J_H
|541
|HG_K
|-3K
|RTY_H
|-39
|ZC_N
|-1.5K
|RTY_U
|225
|ZC_U
|-700
|SI_Z
|1.1K
|HG_Z
|-944
|6E_H
|2.1K
|SI_N
|-60
|ES_U
|3.4K
|6E_U
|-399
|HG_U
|-405
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
En AxtralFunds, estamos comprometidos con la innovación en el mundo de las inversiones. Utilizamos un sistema de inteligencia artificial desarrollado por nosotros mismos para operar en los mercados financieros con precisión y eficiencia. Actualmente, estamos trabajando en la creación de un track record sólido y transparente a través de nuestra cuenta en Darwinex Zero, donde demostramos el potencial de nuestra estrategia basada en IA.
Si estás interesado en formar parte de un proyecto que combina tecnología avanzada y resultados demostrables, te invitamos a seguir nuestro trabajo y considerar la posibilidad de añadir tu capital al nuestro. Juntos, podemos aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado y alcanzar nuevos niveles de éxito.
¡Únete a AxtralFunds y sé parte del futuro de la inversión inteligente!
USD
USD
USD