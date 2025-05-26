シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AxtralQuant TechValidation02
Juan Sebastian Serna Bedoya

AxtralQuant TechValidation02

Juan Sebastian Serna Bedoya
レビュー0件
信頼性
45週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 7%
Darwinex-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
328
利益トレード:
160 (48.78%)
損失トレード:
168 (51.22%)
ベストトレード:
36 981.00 USD
最悪のトレード:
-38 844.00 USD
総利益:
408 261.25 USD (796 249 pips)
総損失:
-340 218.75 USD (859 615 pips)
最大連続の勝ち:
9 (19 816.50 USD)
最大連続利益:
54 327.00 USD (7)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
42.37%
最大入金額:
15.36%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.69
長いトレード:
283 (86.28%)
短いトレード:
45 (13.72%)
プロフィットファクター:
1.20
期待されたペイオフ:
207.45 USD
平均利益:
2 551.63 USD
平均損失:
-2 025.11 USD
最大連続の負け:
9 (-5 192.50 USD)
最大連続損失:
-72 597.00 USD (5)
月間成長:
1.78%
年間予想:
21.57%
アルゴリズム取引:
83%
残高によるドローダウン:
絶対:
82 242.75 USD
最大の:
98 050.75 USD (9.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.65% (98 050.75 USD)
エクイティによる:
0.91% (9 540.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GC_Z 60
GC_G 35
NG_X 34
NQ_Z 33
ES_Z 33
ES_H 29
SI_K 9
NQ_M 7
YM_M 7
GC_M 7
NQ_H 6
HG_N 5
RTY_M 4
6E_M 4
ES_M 4
GC_Q 4
6J_U 4
NQ_U 4
GC_V 4
GC_J 3
ZC_K 3
6J_M 3
YM_U 3
YM_H 2
6J_H 2
HG_K 2
RTY_H 2
ZC_N 2
RTY_U 2
ZC_U 2
SI_Z 2
HG_Z 2
6E_H 1
SI_N 1
ES_U 1
6E_U 1
HG_U 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GC_Z -1.5K
GC_G 23K
NG_X -2.6K
NQ_Z 22K
ES_Z -7.9K
ES_H 4.5K
SI_K -2.6K
NQ_M -5.9K
YM_M 15K
GC_M 27K
NQ_H -25K
HG_N 2.2K
RTY_M 4.1K
6E_M 4K
ES_M 118
GC_Q 1.2K
6J_U 2.5K
NQ_U -6.4K
GC_V 986
GC_J 6.8K
ZC_K 225
6J_M 1.8K
YM_U 12K
YM_H -5K
6J_H 665
HG_K -7.5K
RTY_H -211
ZC_N -762
RTY_U 1.1K
ZC_U -350
SI_Z 5.6K
HG_Z -2.4K
6E_H 2.7K
SI_N -306
ES_U 1.7K
6E_U -505
HG_U -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GC_Z -111
GC_G 2.3K
NG_X -235
NQ_Z 109K
ES_Z -15K
ES_H 9.4K
SI_K -516
NQ_M -29K
YM_M 3K
GC_M 2.7K
NQ_H -125K
HG_N 886
RTY_M 821
6E_M 3.2K
ES_M 300
GC_Q 127
6J_U 2K
NQ_U -32K
GC_V 99
GC_J 679
ZC_K 450
6J_M 1.4K
YM_U 2.5K
YM_H -1K
6J_H 541
HG_K -3K
RTY_H -39
ZC_N -1.5K
RTY_U 225
ZC_U -700
SI_Z 1.1K
HG_Z -944
6E_H 2.1K
SI_N -60
ES_U 3.4K
6E_U -399
HG_U -405
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +36 981.00 USD
最悪のトレード: -38 844 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +19 816.50 USD
最大連続損失: -5 192.50 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

En AxtralFunds, estamos comprometidos con la innovación en el mundo de las inversiones. Utilizamos un sistema de inteligencia artificial desarrollado por nosotros mismos para operar en los mercados financieros con precisión y eficiencia. Actualmente, estamos trabajando en la creación de un track record sólido y transparente a través de nuestra cuenta en Darwinex Zero, donde demostramos el potencial de nuestra estrategia basada en IA.

Si estás interesado en formar parte de un proyecto que combina tecnología avanzada y resultados demostrables, te invitamos a seguir nuestro trabajo y considerar la posibilidad de añadir tu capital al nuestro. Juntos, podemos aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado y alcanzar nuevos niveles de éxito.

¡Únete a AxtralFunds y sé parte del futuro de la inversión inteligente!


レビューなし
