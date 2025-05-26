SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AxtralFutures
Juan Sebastian Serna Bedoya

AxtralFutures

Juan Sebastian Serna Bedoya
0 recensioni
Affidabilità
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
172
Profit Trade:
87 (50.58%)
Loss Trade:
85 (49.42%)
Best Trade:
36 981.00 USD
Worst Trade:
-38 844.00 USD
Profitto lordo:
274 179.25 USD (478 949 pips)
Perdita lorda:
-237 650.75 USD (617 597 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (19 816.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54 327.00 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
49.74%
Massimo carico di deposito:
15.36%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.37
Long Trade:
156 (90.70%)
Short Trade:
16 (9.30%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
212.38 USD
Profitto medio:
3 151.49 USD
Perdita media:
-2 795.89 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-3 617.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-72 597.00 USD (5)
Crescita mensile:
0.48%
Previsione annuale:
5.77%
Algo trading:
72%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
82 242.75 USD
Massimale:
98 050.75 USD (9.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.65% (98 050.75 USD)
Per equità:
0.87% (9 130.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GC_Z 52
NG_X 16
SI_K 9
NQ_M 7
YM_M 7
GC_M 7
HG_N 5
ES_H 4
RTY_M 4
6E_M 4
ES_M 4
GC_Q 4
6J_U 4
NQ_U 4
GC_V 4
GC_J 3
ZC_K 3
6J_M 3
YM_U 3
YM_H 2
6J_H 2
HG_K 2
NQ_H 2
RTY_H 2
ZC_N 2
RTY_U 2
ZC_U 2
SI_Z 2
HG_Z 2
6E_H 1
SI_N 1
ES_U 1
6E_U 1
HG_U 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GC_Z -42
NG_X -406
SI_K -2.6K
NQ_M -5.9K
YM_M 15K
GC_M 27K
HG_N 2.2K
ES_H -682
RTY_M 4.1K
6E_M 4K
ES_M 118
GC_Q 1.2K
6J_U 2.5K
NQ_U -6.4K
GC_V 986
GC_J 6.8K
ZC_K 225
6J_M 1.8K
YM_U 12K
YM_H -5K
6J_H 665
HG_K -7.5K
NQ_H -19K
RTY_H -211
ZC_N -762
RTY_U 1.1K
ZC_U -350
SI_Z 5.6K
HG_Z -2.4K
6E_H 2.7K
SI_N -306
ES_U 1.7K
6E_U -505
HG_U -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GC_Z 33
NG_X -29
SI_K -516
NQ_M -29K
YM_M 3K
GC_M 2.7K
HG_N 886
ES_H -1.3K
RTY_M 821
6E_M 3.2K
ES_M 300
GC_Q 127
6J_U 2K
NQ_U -32K
GC_V 99
GC_J 679
ZC_K 450
6J_M 1.4K
YM_U 2.5K
YM_H -1K
6J_H 541
HG_K -3K
NQ_H -93K
RTY_H -39
ZC_N -1.5K
RTY_U 225
ZC_U -700
SI_Z 1.1K
HG_Z -944
6E_H 2.1K
SI_N -60
ES_U 3.4K
6E_U -399
HG_U -405
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +36 981.00 USD
Worst Trade: -38 844 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +19 816.50 USD
Massima perdita consecutiva: -3 617.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

En AxtralFunds, estamos comprometidos con la innovación en el mundo de las inversiones. Utilizamos un sistema de inteligencia artificial desarrollado por nosotros mismos para operar en los mercados financieros con precisión y eficiencia. Actualmente, estamos trabajando en la creación de un track record sólido y transparente a través de nuestra cuenta en Darwinex Zero, donde demostramos el potencial de nuestra estrategia basada en IA.

Si estás interesado en formar parte de un proyecto que combina tecnología avanzada y resultados demostrables, te invitamos a seguir nuestro trabajo y considerar la posibilidad de añadir tu capital al nuestro. Juntos, podemos aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado y alcanzar nuevos niveles de éxito.

¡Únete a AxtralFunds y sé parte del futuro de la inversión inteligente!


Non ci sono recensioni
2025.09.17 20:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 05:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.04 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 13:56
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 09:06
No swaps are charged
2025.08.26 09:06
No swaps are charged
2025.08.26 02:50
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 22:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 23:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 23:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.17 12:23
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AxtralFutures
30USD al mese
4%
0
0
USD
1M
USD
30
72%
172
50%
50%
1.15
212.38
USD
10%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.