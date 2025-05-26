- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GC_Z
|52
|NG_X
|16
|SI_K
|9
|NQ_M
|7
|YM_M
|7
|GC_M
|7
|HG_N
|5
|ES_H
|4
|RTY_M
|4
|6E_M
|4
|ES_M
|4
|GC_Q
|4
|6J_U
|4
|NQ_U
|4
|GC_V
|4
|GC_J
|3
|ZC_K
|3
|6J_M
|3
|YM_U
|3
|YM_H
|2
|6J_H
|2
|HG_K
|2
|NQ_H
|2
|RTY_H
|2
|ZC_N
|2
|RTY_U
|2
|ZC_U
|2
|SI_Z
|2
|HG_Z
|2
|6E_H
|1
|SI_N
|1
|ES_U
|1
|6E_U
|1
|HG_U
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GC_Z
|-42
|NG_X
|-406
|SI_K
|-2.6K
|NQ_M
|-5.9K
|YM_M
|15K
|GC_M
|27K
|HG_N
|2.2K
|ES_H
|-682
|RTY_M
|4.1K
|6E_M
|4K
|ES_M
|118
|GC_Q
|1.2K
|6J_U
|2.5K
|NQ_U
|-6.4K
|GC_V
|986
|GC_J
|6.8K
|ZC_K
|225
|6J_M
|1.8K
|YM_U
|12K
|YM_H
|-5K
|6J_H
|665
|HG_K
|-7.5K
|NQ_H
|-19K
|RTY_H
|-211
|ZC_N
|-762
|RTY_U
|1.1K
|ZC_U
|-350
|SI_Z
|5.6K
|HG_Z
|-2.4K
|6E_H
|2.7K
|SI_N
|-306
|ES_U
|1.7K
|6E_U
|-505
|HG_U
|-1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GC_Z
|33
|NG_X
|-29
|SI_K
|-516
|NQ_M
|-29K
|YM_M
|3K
|GC_M
|2.7K
|HG_N
|886
|ES_H
|-1.3K
|RTY_M
|821
|6E_M
|3.2K
|ES_M
|300
|GC_Q
|127
|6J_U
|2K
|NQ_U
|-32K
|GC_V
|99
|GC_J
|679
|ZC_K
|450
|6J_M
|1.4K
|YM_U
|2.5K
|YM_H
|-1K
|6J_H
|541
|HG_K
|-3K
|NQ_H
|-93K
|RTY_H
|-39
|ZC_N
|-1.5K
|RTY_U
|225
|ZC_U
|-700
|SI_Z
|1.1K
|HG_Z
|-944
|6E_H
|2.1K
|SI_N
|-60
|ES_U
|3.4K
|6E_U
|-399
|HG_U
|-405
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
En AxtralFunds, estamos comprometidos con la innovación en el mundo de las inversiones. Utilizamos un sistema de inteligencia artificial desarrollado por nosotros mismos para operar en los mercados financieros con precisión y eficiencia. Actualmente, estamos trabajando en la creación de un track record sólido y transparente a través de nuestra cuenta en Darwinex Zero, donde demostramos el potencial de nuestra estrategia basada en IA.
Si estás interesado en formar parte de un proyecto que combina tecnología avanzada y resultados demostrables, te invitamos a seguir nuestro trabajo y considerar la posibilidad de añadir tu capital al nuestro. Juntos, podemos aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado y alcanzar nuevos niveles de éxito.
¡Únete a AxtralFunds y sé parte del futuro de la inversión inteligente!
